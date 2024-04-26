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Перец не вырастет, если посадите его возле этих растений

Автор
Виктория Козар Виктория Козар
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Особенности выращивания перца
Особенности выращивания перца. Фото Canva

Некоторое соседство может оказаться вредным для болгарского перца

Перец на украинских землях сажают довольно часто, ведь этот овощ — вкусный и полезный. Так что хочется смаковать крупными и мясистыми плодами. В то же время следует обратить внимание на некоторые нюансы при посадке этой культуры. Кстати, перец может быть разного пола, поэтому важно их отличать для приготовления разных блюд.

Дело в том, что на урожай перца в значительной степени влияет, какие растения растут рядом, пишет "На пенсии". Есть те культуры, которые заглушают этот овощ и мешают его развитию. Также перец лучше сажать на солнечных участках, без сквозняков. Так он скорее созреет.

  1. Не стоит сажать перец возле помидоров. Дело в том, что они заражаются одинаковыми болезнями. Таким образом, эти растения могут передавать друг другу разные инфекции и этим убивать урожай.
  2. Еще один неудачный сосед – это картофель. А все потому, что как он, так и перец принадлежат к одному семейству – пасленовым. Им обоим характерны такие заболевания, как фитофтороз и альтернариоз. Учтите это при посадке.
  3. И третий овощ, который нежелательно сажать возле перца, – это баклажан. Причина в том, что эти овощи имеют схожие потребности в выращивании, поэтому могут соперничать за питательные вещества.

Опытные огородники рекомендуют сажать перец возле кабачков, чеснока, лука, моркови и капусты. Тогда плоды вырастут сочными и крупными.

Недавно "Телеграф" рассказывал, какие растения не стоит сажать возле помидоров. Эти культуры портят урожай томатов, поэтому следует знать, о которых идет речь.

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