Эти растения не уживутся с томатами: что нельзя сажать рядом
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Узнайте, какие растения предпочтительнее сажать рядом с помидорами
Помидоры используются для приготовления множества блюд. Поэтому этот овощ встречается на каждом огороде. Увеличить урожай томатов и отпугнуть вредителей можно не только с помощью удобрений, но и посадив рядом растения-копаньоны. Но если выбрать неправильных "соседей", они будут забирать питательные вещества из почвы и привлекать вредителей на грядки с помидорами.
Что выращивать вместе с томатами
Помидоры являются одними из самых простых в выращивании овощей, но защита их от вредителей может оказаться непростой задачей. Тля, белокрылка и другие вредители любят питаться кустами томатов, оставляя их без жизненных сил.
Совместная посадка томатов с некоторыми из растений поможет защитить их от вредителей.
Посаженные рядом с помидорами мята, чеснок или лук отпугнут белокочанную моль, муравьев, грызунов и тлю. Базилик отпугнет мух и роговых червей, а также улучшит вкус томатов. А вот петрушка и тимьян привлекут полезных насекомых на грядки с томатами, пишет Homes and gardens.
Кабачки являются хорошими компаньонами для томатов. Этим растениям нужны похожие условия. Также раскидистая форма и крупные листья кабачков создают хороший почвенный покров, уменьшая потери воды из почвы.
Салат можно высаживать в междурядье томатов, чтобы создать почвенный покров, сохранить влагу в почве и уменьшить количество сорняков.
Что нельзя сажать рядом с томатами
Помимо множества полезных растений-компаньонов для помидоров, есть также некоторые "враги", которые не следует сажать рядом.
Крестоцветные (включая белокочанную капусту, цветную, брокколи и брюссельскую капусту) – подавляют рост томатов.
Картофель и баклажаны, как и помидоры, также относится к семейству пасленовых, поэтому они будут конкурировать за одни и те же питательные вещества, а также будут восприимчив к одним и тем же заболеваниям.
Кукуруза – привлекает тех же вредителей, что и томат.
Фенхель – плохой компаньон для многих овощей и будет тормозить рост томатов.
Ранее "Телеграф" рассказывал про растения, которые не рекомендуется сажать рядом с клубникой.