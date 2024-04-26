Эти растения не уживутся с томатами: что нельзя сажать рядом

Узнайте, какие растения предпочтительнее сажать рядом с помидорами

Помидоры используются для приготовления множества блюд. Поэтому этот овощ встречается на каждом огороде. Увеличить урожай томатов и отпугнуть вредителей можно не только с помощью удобрений, но и посадив рядом растения-копаньоны. Но если выбрать неправильных "соседей", они будут забирать питательные вещества из почвы и привлекать вредителей на грядки с помидорами.

Что выращивать вместе с томатами

Помидоры являются одними из самых простых в выращивании овощей, но защита их от вредителей может оказаться непростой задачей. Тля, белокрылка и другие вредители любят питаться кустами томатов, оставляя их без жизненных сил.

Совместная посадка томатов с некоторыми из растений поможет защитить их от вредителей.

Посаженные рядом с помидорами мята, чеснок или лук отпугнут белокочанную моль, муравьев, грызунов и тлю. Базилик отпугнет мух и роговых червей, а также улучшит вкус томатов. А вот петрушка и тимьян привлекут полезных насекомых на грядки с томатами, пишет Homes and gardens.

Кабачки являются хорошими компаньонами для томатов. Этим растениям нужны похожие условия. Также раскидистая форма и крупные листья кабачков создают хороший почвенный покров, уменьшая потери воды из почвы.

Салат можно высаживать в междурядье томатов, чтобы создать почвенный покров, сохранить влагу в почве и уменьшить количество сорняков.

Что нельзя сажать рядом с томатами

Помимо множества полезных растений-компаньонов для помидоров, есть также некоторые "враги", которые не следует сажать рядом.

Крестоцветные (включая белокочанную капусту, цветную, брокколи и брюссельскую капусту) – подавляют рост томатов.

Картофель и баклажаны, как и помидоры, также относится к семейству пасленовых, поэтому они будут конкурировать за одни и те же питательные вещества, а также будут восприимчив к одним и тем же заболеваниям.

Кукуруза – привлекает тех же вредителей, что и томат.

Фенхель – плохой компаньон для многих овощей и будет тормозить рост томатов.

Ранее "Телеграф" рассказывал про растения, которые не рекомендуется сажать рядом с клубникой.