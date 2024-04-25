Жодна котлетка не полетить на смітник: як врятувати переперчені страви

З будь-якої неприємної ситуації є вихід

Навіть у найдосвідченішого кулінара відбуваються неприємності. Наприклад, можна випадково пересолити рибу чи переперчити страви.

Однак із будь-якої ситуації є вихід. Разом з Ukr.Media ми розповімо, як виправити переперчену страву та врятувати обід чи вечерю. З цими хитрощами жодна котлетка не полетить у відро для сміття.

Як прибрати зайвий перець із страви

Один із найдієвіших лайфхаків – збільшити обсяг приготовленої страви. Наприклад, гострий суп можна розбавити додатковою порцією бульйону чи відвару. Якщо ж у страві є крупа чи овочі, слід додати ще трохи цих продуктів – і проблему вирішено.

Приглушити гостроту допоможе кислота, наприклад, можна використовувати оцет або сік лимона (лайма). Також допоможуть томати, якщо вони доречні у блюді.

Менш нейтралізуючий ефект має цукор, проте можна з’єднати його з кислотою. Головне – використовувати його обережно. Як альтернативу можна використовувати мед або соус з високим вмістом цукру, наприклад, кетчуп.

Також прибрати зайву гостроту допоможуть молоко, сметана чи йогурт. Якщо молочний продукт неможливо додати до страви, можна приготувати на його основі соус та подати до гострої страви.

Ситуацію допоможуть врятувати картопля чи морква — вони вберуть у собі перець. Однак перед додаванням їх у страву овочі слід дрібно нарізати чи натерти.

З цими хитрощами можна врятувати будь-яку страву. Ваші близькі навіть ні про що не здогадаються.