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Будет гораздо вкуснее: что добавить в воду во время варки старого картофеля

Автор
Виктория Козар Виктория Козар
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Секретный ингредиент для улучшения вкуса картофеля
Секретный ингредиент для улучшения вкуса картофеля. Фото Pinterest

Такой лайфхак сделает картошку вкуснее

У каждой хозяйки есть свои секреты в приготовлении блюд. Так, во время варки картофеля, мало кто задумывается, что его качество можно улучшить. Особенно, если он уже долго стоял и весь сморщен. Кстати, мы рассказывали, как спасти переперченное блюдо.

Если варите картофель, нужно добавить один ингредиент, который сделает вкус корнеплода лучше. Речь идет о белом сахаре, пишет Ukr.media. В первую очередь нужно тщательно вымыть картофель и залить его холодной водой. Пусть стоит так около часа.

Тогда снимите шкурку и порежьте на части. Поставьте на огонь. В воду добавьте 1 чайную ложку сахара, пол чайной ложки лимонного сока и немного соли. Перемешайте и варите, пока не станет готовым.

Опытные хозяйки советуют выбирать картофель с малым количеством крахмала, если планируете готовить его кусочками. К тому же, овощи должны быть примерно одного размера. Тогда они будут готовы в одно время. Также картошку нужно заливать холодной водой, а не горячей.

А вот для приготовления пюре все же лучше брать овощи с большим содержанием крахмала. Они очень хорошо варятся. Используйте пестик, чтобы сделать однородным пюре.

Не следует держать картофель долго в воде, когда уже очистили. Потому что тогда он не получится таким вкусным. Не забудьте о лайфхаке с сахаром и лимонным соком.

Недавно "Телеграф" писал, как вернуть белье полотенцам. Есть интересный японский способ, который следует попробовать.

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#Картошка #Лайфхак