Білий рушник знову стане білосніжним: виперіть його по-японськи

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Навіть у найбільш відповідальних господинь кухонні рушники швидко втрачають пристойний вигляд. Деякі плями взагалі не відпираються, а сама тканина після прання, як правило, тьмяніє чи стає сіруватим.

Тож, аби не купувати щоразу нові рушники, жінки експериментують у пошуку засобу, який зможе впоратися з проблемою. Одним із таких методів є японський, інформують на порталі "Ukr.Media".

Як відбілити кухонні рушники

Процес прання рушників по-японськи складається з двох етапів. Спочатку рушники поміщають у спеціальний розчин. Для його приготування потрібно нагріти 10 літрів води, до якої додати 2 столові ложки гірчичного порошку, столову ложку рослинної олії і таку ж кількість оцту. Інгредієнти перемішати і залишити рушники у такому розчині протягом 12 годин.

Другий етап — полоскання, де також важливі дрібниці. Рушники слід спочатку промити у дуже холодній воді, а потім у гарячій. Якщо дотримуватися цієї послідовності, рушники позбавляться жовтизни, знову стануть білосніжними й свіжими.

Раніше ми писали, як відбілити старі та пожовклі рушники, та зробити їх м’якими. У цьому допоможе харчова сода.