Что делать, чтобы рассада "не переросла": топ-3 действенных совета огородникам

Переросшая рассада хрупкая и слабая

Весной у всех огородников наступает едва ли не самая горячая пора. Перечислить все, что нужно успеть сделать и стараться. Тут и рассаду вырастить, и огород вспахать, и деревья побелить, и еще кучу всего успеть.

Но бывает так, что погодные условия не соответствуют календарю садовода и некоторые работы приходится откладывать. К примеру, высадку рассады в открытый грунт.

"Телеграф" собрал наиболее действенные советы, как притормозить рост рассады, чтобы при благоприятных условиях высадить на огороде сильные растения, а не хрупкие, слабые и вытянутые.

Полив

Чтобы замедлить рост растений и умерить развитие рассады, необходимо откорректировать полив. Сократите объем поливов и их частоту. Однако важно не пересушить рассаду, поэтому внимательно следите за субстратом.

Температура

В помещении с рассадой следует снизить температуру. Например, можно затенить окна, или перенести растения в более прохладную комнату.

Регуляторы роста

В магазинах для огорода и сада можно найти разные регуляторы роста растений. Для торможения развития растений необходимы так называемые ретарданты – синтетические регуляторы роста и развития, способные замедлять рост растений. К ним относится, в частности, средство "Атлет".

Следует отметить, что сокращение времени освещения рассады или ее полное погружение во тьму, никак не повлияют на ее рост. Без достаточного светового действия рассада просто приобретет нездоровый вид, станет слабой и вытянутой.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, как правильно сажать клубнику. Лучшее время для посадки клубники весной — с середины апреля до середины мая.