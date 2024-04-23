Чи дійсно чохол блокує секретну функцію iPhone: відповідь здивує

Розвінчано популярний міф про чохол на iPhone

Коли ви купуєте новий телефон, покупка чохла і, можливо, захисної плівки для екрана здається природною справою, але це може обмежити деякі функціональні можливості та опції. Власники ж iPhone можуть безпечно використовувати чохли для своїх пристроїв. Цей додатковий шар захисту допоможе запобігти подряпинам на телефоні, не втручаючись у користування популярною функцією.

Чохол не повинен заважати роботі функції Back Tap, яка доступна на iPhone. Про це йдеться у статті видання Mirror.

Що за функція Back Tap на iPhone

Ця опція дозволяє настроювати різні дії при подвійному або потрійному натисканні на задню панель телефону. Дотиком до задньої кришки, де знаходиться логотип Apple, користувачі можуть запускати додатки, робити скріншоти екрана та виконувати інші функції.

Дослідження показало, що при використанні смартфона в оригінальному чохлі не виникає жодних проблем із функцією Back Tap. Однак при використанні дешевих аксесуарів від сторонніх виробників можуть виникнути труднощі. Відмовлятися від захисного чохла не варто, оскільки він допомагає запобігти появі подряпин, вм’ятин та захищає пристрій від забруднень.

Як активувати функцію Back Tap

Перейдіть до "Параметри" > "Універсальний доступ" > "Дотик" і виберіть "Торкнутися ззаду". Натисніть "Подвійний дотик" або "Потрійний дотик". Встановіть потрібну дію.

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