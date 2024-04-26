Це робиться лише навесні: чим і коли обприскувати сад від шкідників та хвороб

Одноразовим обприскуванням ви навряд чи розв'яжете проблему

У весняний період на дачі з’являється безліч справ. Крім початку посіву різних сортів рослин на городі, особлива увага вимагає догляду за садом. Щоб запобігти появі шкідників та хвороб, досвідчені садівники проводять обробку рослин спеціальними препаратами.

Які методи та засоби використовувати для догляду за садом навесні, і в який час це найкраще робити, пишуть фахівці блогу "Зелена садиба". Рекомендується здійснювати обприскування чотири рази.

Коли потрібно обприскувати рослини у саду навесні

Перший раз настає на початку весни, коли температура близько 4 градусів Цельсія, а рослини ще перебувають у стані спокою, перш ніж їх бруньки починають розпухати. Другий етап настає, коли бруньки розвиваються та утворюють зелені конуси. Третій момент настає після появи бутонів квітів. Четвертий етап настає відразу після закінчення періоду цвітіння.

Чим обприскують дерева, кущі та квіти у саду навесні

"Бордоська рідина" (суміш з двох водних розчинів вапна та мідного купоросу).

Залізний купорос, розведений у питній воді (300-500 г на 10 л).

Концентрований розчин сечовини (карбаміду) (з розрахунку 700 г сечовини на 10 л води, 50 г мідного купоросу (за бажанням).

"Препарат 30 В".

Зазначимо, що попелиця – один зі шкідників, який буквально висмоктує соки із рослин. Раніше ми писали, чим обробити сад від попелиці.