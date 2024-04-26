Это делается только весной: чем и когда опрыскивать сад от вредителей и болезней
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Одноразовым опрыскиванием вы вряд ли решите проблему
В весенний период на даче возникает множество дел. Помимо начала посева разных сортов растений на огороде, особое внимание требует уход за садом. Чтобы предотвратить появление вредителей и болезней, опытные садоводы проводят обработку растений специальными препаратами.
Какие методы и средства использовать для ухода за садом весной, и в какое время это лучше всего делать, пишут специалисты блога "Зелена садиба". Рекомендуется осуществлять опрыскивание четырежды.
Когда нужно опрыскивать растения в саду весной
- Первый раз наступает в начале весны, когда температура около 4 градусов Цельсия, а растения еще находятся в состоянии покоя, до того как их почки начинают распухать.
- Второй этап наступает, когда почки развиваются и образуют зеленоватые конусы.
- Третий момент наступает после появления бутонов цветов.
- Четвертый этап наступает сразу после окончания периода цветения.
Чем опрыскивают деревья, кусты и цветы в саду весной
- "Бордосская жидкость" (смесь из двух водных растворов извести и медного купороса).
- Железный купорос, разведенный в воде (300-500 г на 10 л).
- Концентрированный раствор мочевины (карбамида) (в расчете 700 г мочевины на 10 л воды, 50 г медного купороса (по желанию).
- "Препарат 30 В".
Отметим, что тля – один из вредителей, который буквально высасывает соки из растений. Ранее мы писали, чем обработать сад от тли.