Это делается только весной: чем и когда опрыскивать сад от вредителей и болезней

Одноразовым опрыскиванием вы вряд ли решите проблему

В весенний период на даче возникает множество дел. Помимо начала посева разных сортов растений на огороде, особое внимание требует уход за садом. Чтобы предотвратить появление вредителей и болезней, опытные садоводы проводят обработку растений специальными препаратами.

Какие методы и средства использовать для ухода за садом весной, и в какое время это лучше всего делать, пишут специалисты блога "Зелена садиба". Рекомендуется осуществлять опрыскивание четырежды.

Когда нужно опрыскивать растения в саду весной

Первый раз наступает в начале весны, когда температура около 4 градусов Цельсия, а растения еще находятся в состоянии покоя, до того как их почки начинают распухать. Второй этап наступает, когда почки развиваются и образуют зеленоватые конусы. Третий момент наступает после появления бутонов цветов. Четвертый этап наступает сразу после окончания периода цветения.

Чем опрыскивают деревья, кусты и цветы в саду весной

"Бордосская жидкость" (смесь из двух водных растворов извести и медного купороса).

Железный купорос, разведенный в воде (300-500 г на 10 л).

Концентрированный раствор мочевины (карбамида) (в расчете 700 г мочевины на 10 л воды, 50 г медного купороса (по желанию).

"Препарат 30 В".

Отметим, что тля – один из вредителей, который буквально высасывает соки из растений. Ранее мы писали, чем обработать сад от тли.