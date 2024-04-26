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Это делается только весной: чем и когда опрыскивать сад от вредителей и болезней

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
Весной сад требует особого ухода Новость обновлена 26 апреля 2024, 17:21
Весной сад требует особого ухода. Фото Freepik

Одноразовым опрыскиванием вы вряд ли решите проблему

В весенний период на даче возникает множество дел. Помимо начала посева разных сортов растений на огороде, особое внимание требует уход за садом. Чтобы предотвратить появление вредителей и болезней, опытные садоводы проводят обработку растений специальными препаратами.

Какие методы и средства использовать для ухода за садом весной, и в какое время это лучше всего делать, пишут специалисты блога "Зелена садиба". Рекомендуется осуществлять опрыскивание четырежды.

Когда нужно опрыскивать растения в саду весной

  1. Первый раз наступает в начале весны, когда температура около 4 градусов Цельсия, а растения еще находятся в состоянии покоя, до того как их почки начинают распухать.
  2. Второй этап наступает, когда почки развиваются и образуют зеленоватые конусы.
  3. Третий момент наступает после появления бутонов цветов.
  4. Четвертый этап наступает сразу после окончания периода цветения.

Чем опрыскивают деревья, кусты и цветы в саду весной

  • "Бордосская жидкость" (смесь из двух водных растворов извести и медного купороса).
  • Железный купорос, разведенный в воде (300-500 г на 10 л).
  • Концентрированный раствор мочевины (карбамида) (в расчете 700 г мочевины на 10 л воды, 50 г медного купороса (по желанию).
  • "Препарат 30 В".

Отметим, что тля – один из вредителей, который буквально высасывает соки из растений. Ранее мы писали, чем обработать сад от тли.

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#Насекомые #Вредители #Растения #Сад