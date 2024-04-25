Еще один признак советского жилья: антресоли в квартирах СССР строили по двум причинам

С дефицитом жилого пространства "боролись" антресоли

Почти все квартиры в советское время имели свой стиль, который даже невооруженным глазом виден и сегодня. Речь не только о коврах на стенах, огромных сервантах с посудой, но и об антресоли в коридоре.

"Телеграф" расскажет вам, почему она стала неотделимой частью советских квартир. Существует два мнения на этот счет.

Первая причина – практичность

Большинство советских квартир строились без дополнительных камор, поэтому антресоли стали своеобразной заменой им. Они предоставляли дополнительное место для хранения продуктов и других нужд. А так как советские люди любили покупать впрок, это было неоценимое преимущество.

Также антресоли обеспечивали легкий доступ к проводам, трубам и другим инженерным коммуникациям. Почти все "техническое безобразие" прятали в них.

Антресоль

Вторая причина – удобство

Дефицит в СССР был почти на все, и на жилое пространство тоже. Поэтому антресоли под потолком стали хорошим решением для экономии площади. Их размещали в коридорах.

В антресолях хранили также хозяйственные предметы: сезонную одежду, обувь, детские игрушки и даже консервы. Это позволяло освободить место внутри квартиры.

Антресоли были чем-то вроде чердака, где вмешивалась хоть незначительная часть вещей.

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