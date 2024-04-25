Схожі на лайку: складено список смішних українських прізвищ

Носії таких прізвищ справді мешкають в Україні

Українська історія багата та багатогранна, що в тому числі позначилося і на прізвищах нашого народу. За одним лише прізвищем можна сказати, чи були ваші рідні розбійниками, силачами чи педагогами. Деякі прізвища походять від прізвиськ. Ці родові імена мають жартівливий характер і трохи нагадують лайки.

"Телеграф" зробив добірку таких прізвищ, носії яких справді проживають в Україні. Список складений на основі даних з порталу "Рідні". Матеріал створений виключно з розважальною метою, а не щоб образити когось із носіїв цих прізвищ.

Топ-10 прізвищ, які дуже схожі на лайки:

· Йолопенко;

· Хуессу;

· Дурунда;

· Дуракова;

· Піструїл;

· Срайчук;

· Бздюлєва;

· Насраллах;

· Бісовський;

· Стервоєдова.

Насправді ці прізвища досить рідкісні і, як правило, локальні. Ці родові імена не поширені на всій території країни. Вони відображають різноманітність історичних та культурних контекстів, що утворюють українські прізвища.

Раніше "Телеграф" розповів, які прізвища українці наділяли особливою силою.