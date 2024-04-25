В канун Пасхи актуально: как сказать на украинском "творог"

Русское слово "сыр" звучит так же, как и украинское "сир", но обозначают они разные продукты

Люди часто используют слова, которые понятны и привычны для них, однако на самом деле в украинском языке их не существует. Большинство украинцев даже не догадываются об этом и думают, что говорят правильно. К примеру, слова "творог" на самом деле в украинском языке нет.

Об этом в свое время рассказывал доктор филологических наук Александр Пономарев. Подробностями он поделился в блоге для BBC Украина.

По словам филолога, русское слово "творог" на украинском языке означает "сир".

В Украине называют "творогом" домашний кисломолочный творог. Или еще говорят "м'який сир" – это продукт молочнокислого брожения, из которого удалена сыворотка. А в русском языке "сыр" подразумевает под собой "твердый сыр".

Люди считают, что "творог" – это диалект или просто забытое древнее слово. Но на самом деле это русизм (слова заимствованы из русского языка – ред.), который засоряет украинский язык.

На украинском языке правильно этот продукт называть просто "сир", не добавляя при этом прилагательное "домашний" или "кисломолочный". Именно "сир" является первым значением того, что русские называют "творог".

Ранее "Телеграф" сообщил, что в украинском языке нет слова "уют". Правильно переводится это слово на украинский язык как "затишок". Происходит оно от слова "тиша". При этом, что интересно, слово "затишок" используется не только для описания комфортной среды, но еще и тихого места, без лишнего шума, суеты, в целом состояния покоя, перерыва.