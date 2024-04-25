Які дерева не можна висаджувати біля будинку: не ведіться на красиву картинку

Краще забути про них

Дерева надають будинку повноти картини, але якщо ви садите їх з метою, аби влітку був затінок, то можете не знати, що деякі з них можуть принести лише одні проблеми.

Дерева, хоча і будуть тішити вас своєю красою й плодами, однак вони несуть також і погану енергетику, як мовиться "Час Дій". Тому перед висаджуванням краще дізнатись, які з них не можна висаджувати у себе на подвір'ї, аби не залучити лиха до свого будинку.

Береза

Вважається, що в березах живуть лісові духи, які шкодять людям. Коріння споживає багато води, що спричиняє посуху та хвороби інших рослин. Найкраще висаджувати березі якомога далі від будинків, щоб уникнути смутку та сварок.

Ялина

Ялина — морозостійке дерево, яке символізує смерть і скорботу. За старими традиціями між ялинами ховали самогубців. Сьогодні ялиновим гіллям встеляють дороги під час похорону, тому її небажано висаджувати біля будинків.

Осика

Осика — дерево, що швидко росте і висмоктує енергію з людей. Вона також пригнічує ріст сусідніх дерев, тому не садіть її біля свого будинку.

Туя

Туя — вічнозелене, запашне дерево, яке колись використовувалося на кладовищах як символ скорботи. Якщо її посадити біля вікна, вона може стати причиною постійних сімейних сварок.

Верба

Верба — гнучке, вологолюбне дерево, яке символізує самотність і смуток. Однак вона може приваблювати комах, які переносять інфекцію, а її коріння може пошкодити фундамент і труби, що робить її небажаною рослиною поблизу будинків.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як не можна обрізати дерева та кущі.