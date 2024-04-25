Какие деревья нельзя высаживать у дома: не ведитесь на красивую картинку

Лучше забыть о них

Деревья придают дому полноты картины, но если вы садите их с целью, чтобы летом была тень, то можете не знать, что некоторые из них могут принести только одни проблемы.

Деревья, хотя и будут радовать вас своей красотой и плодами, однако они несут также и плохую энергетику, как говорится "Время Действий". Поэтому перед высадкой лучше узнать, какие из них нельзя высаживать у себя во дворе, чтобы не привлечь бедствия в свой дом.

Береза

Считается, что в березах обитают лесные духи, которые вредят людям. Корни потребляют много воды, что приводит к засухе и болезням других растений. Лучше высаживать на берегу как можно дальше от домов, чтобы избежать печали и ссор.

Ель

Ель — морозостойкое дерево, символизирующее смерть и скорбь. По старым традициям между елями хоронили самоубийц. Сегодня еловыми ветвями устилают дороги во время похорон, поэтому ее нежелательно высаживать возле домов.

Осина

Осина — быстро растущее дерево, которое высасывает энергию из людей. Она также усугубляет рост соседних деревьев, поэтому не сажайте ее у своего дома.

Туя

Туя — вечнозеленое, душистое дерево, когда-то использовавшееся на кладбищах как символ скорби. Если ее посадить у окна, она может стать причиной постоянных семейных ссор.

Ива

Ива — гибкое, влаголюбивое дерево, символизирующее одиночество и уныние. Однако она может привлекать насекомых, переносящих инфекцию, а ее корни могут повредить фундамент и трубы, что делает ее нежелательным растением вблизи домов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как нельзя обрезать деревья и кустарники.