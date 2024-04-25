Какие виды цветов нужно обрезать, чтобы пышно цвели летом
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Чтобы побуждать цветы к пышному цветению, следует их обрезать.
Лето – пора расцвета не только природы, но и домашнего сада. Чтобы насладиться пышным цветением любимых цветов в течение всего летнего сезона, важно знать, какие из них нуждаются в обрезке. Эта простая процедура не только стимулирует цветение, но и делает растения более чистоплотными и декоративными. Также мы писали, какие цветы нельзя сажать в апреле.
1. Цветы, требующие обрезки после цветения:
- Розы: После того, как роза отцвела, удалите увядшие цветы и обрежьте стебель на 2-3 листика. Это стимулирует рост новых побегов и образование новых бутонов.
- Пионы: Увядшие цветы пионов следует срезать, не затрагивая листьев. Обрезка стеблей не рекомендуется, это может привести к ослаблению растения.
- Флоксы: После цветения обрежьте стебли флоксов на 1/3. Это поможет сохранить компактную форму и стимулирует образование новых бутонов.
- Лилии: Увядшие цветки лилий следует срезать вместе с семенной коробочкой. Обрезка стеблей не рекомендуется, это может привести к гибели растения.
- Дельфиниум: После цветения обрежьте стебли дельфиниума на 2/3. Это стимулирует повторное цветение в конце лета или начале осени.
2. Цветы, требующие обрезки в течение лета:
- Петуния: Для стимуляции цветения и поддержания аккуратной формы петунии рекомендуется регулярно удалять увядшие цветы и обрезать удлиненные побеги.
- Бархатцы: Обрезка бархатцев стимулирует образование новых бутонов и делает растение более пышным. Для этого следует удалять увядшие цветы и обрезать верхушки побегов.
- Герань: Чтобы герань обильно цвела в течение всего лета, рекомендуется регулярно обрезать ее. Это можно делать как в течение вегетационного периода, так и осенью.
- Лобелия: Лобелию можно обрезать 2-3 раза в сезон. Это поможет ему сохранить компактную форму и стимулирует образование новых бутонов.
- Агерантум: Для стимуляции цветения агерантума рекомендуется регулярно удалять увядшие цветы и обрезать удлиненные побеги.
3. Правила обрезки цветов:
- Для обрезки используйте острые секаторы или ножницы.
- Срезы делайте под косым углом.
- Не обрезайте слишком много листьев, ведь они являются источником питания для растения.
- После обрезки рекомендуется обработать срезы садовым варом или измельченным углем.
4. Дополнительные советы:
- Для лучшего цветения рекомендуется регулярно поливать цветы.
- Обеспечьте цветам достаточное количество солнечного света.
- Регулярно пропалывайте и разрыхляйте почву вокруг цветов.
- Защищайте цветы от вредителей и болезней.
Совет:
Обрезка цветов – это несложный, но очень полезный уход, который поможет вам насладиться пышным цветением на протяжении всего лета. Не бойтесь экспериментировать и найти оптимальные способы обрезки для ваших любимых цветов.
Ранее "Телеграф" рассказывал, почему в апреле уже поздно подрезать яблони. Также, мы писали, как подрезать лаванду весной.