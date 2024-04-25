До Києва повернулось сонце: чи чекати найближчими днями на хмарність та опади

Максимально сильні вітри з-поміж 3 днів мають вирувати лише у п'ятницю

У столиці України наразі панує хмарність та ще йтимуть дрібні опади. Вже у суботу погода зміниться і місто прогріватимуть промінці сонця.

Згідно з прогнозом синоптиків зі сайту Meteofor, протягом трьох днів температура повітря вдень коливатиметься в межах +16…19 °C. Вночі ж показники покажуть від 8 до 12 градусів тепла.

У четвер, 25 квітня, очікується сильна хмарність, але іноді сонце визиратиме з-за хмар. Вдень ще мають пройти дрібні дощі. У цю добу вдень позначки термометрів покажуть +19 градусів. Вночі було +9 °C. Протягом доби передбачаються легкі-помірні 3-6 м/с.

Наступного дня, 26 квітня, також прогнозується хмарність та дощ. Дрібні опади, за прогнозом синоптиків, пройдуть вдень. Позначки термометрів вдень сягатимуть близько 17 градусів тепла. Вночі вони знизяться до +12 °C. Протягом другої половини доби потужність вітрів сягатиме максимальних свіжих 8 м/с.

Перший вихідний, 27 квітня, передбачається майже безхмарним. Показники термометрів вдень не сягатимуть вище +16 градусів. Вночі очікується до +8 °C. Протягом дня прогнозуються слабкі-помірні вітри 5-7 м/с.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, якою буде погода в Україні в останні дні квітня.