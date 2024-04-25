В Киев вернулось солнце: ожидать ли в ближайшие дни облачность и осадки

Максимально сильные ветры из 3 дней должны бурлить только в пятницу

В столице Украины пока облачно и еще будут идти мелкие осадки. Уже в субботу погода изменится, и город будут прогревать лучи солнца.

Согласно прогнозу синоптиков с сайта Meteofor, в течение трех дней температура воздуха будет днем колебаться в пределах +16…19 °C. Ночью показатели покажут от 8 до 12 градусов тепла.

В четверг, 25 апреля, ожидается сильная облачность, но иногда солнце будет выглядывать из-за облаков. Днем еще предстоят мелкие дожди. В эти сутки днем отметки термометров покажут +19 градусов. Ночью было 9 °C. В течение суток предусматриваются легкие-умеренные ветры — 3-6 м/с.

На следующий день, 26 апреля, также прогнозируется облачность и дождь. Мелкие осадки, по прогнозу синоптиков, пройдут днем. Отметки термометров днем составят около 17 градусов тепла. Ночью они снизятся до +12°C. В течение второй половины суток мощность ветров будет достигать максимальных свежих 8 м/с.

Первый выходной, 27 апреля, предполагается почти безоблачным. Показатели термометров днем не будут превышать +16 градусов. Ночью ожидается до +8°C. В течение дня прогнозируются слабые-умеренные ветры 5-7 м/с.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какой будет погода в Украине в последние дни апреля.