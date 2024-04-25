Мороз і потепління одночасно: якою буде погода в Україні в останні дні квітня

В деяких регіонах вийде сонце

Наприкінці цього тижня в Україні поступово почне змінюватися погода. Синоптики прогнозують поступове підвищення температури. Утім, швидкого повернення тепла чекати поки не варто.

На погоду впливатимуть атмосферні фронти з південного заходу. Дощі чергуватимуться із сонячними проясненнями. Про це сказала синоптик Укргідрометцентру Наталія Птуха, пише NV.

Погода в Україні 25 квітня

В Західних областях хмарно, значні короткочасні дощі. Середня нічна температура повітря +8+5 градусів, денна +10+12 градусів.

В Північних областях хмарно, дощі, місцями мінлива хмарність, грозові дощі. Нічна температура повітря +10+7 градусів, денна +14+20 градусів.

В Центральних областях хмарно, місцями мінлива хмарність, грозові дощі. Нічна температура повітря +10+8 градусів, денна +19+21 градус.

В Південних областях мінлива хмарність, грозові дощі. Нічна температура повітря +10+8 градусів, денна +19+23 градуси.

В Східних областях мінлива хмарність, грозові дощі. Нічна температура повітря +14+10 градусів, денна +25+27 градусів.

В Криму мінлива хмарність, грозові дощі. Нічна температура повітря +14+12 градусів, денна +24+26 градусів.

Погода в Україні 25 квітня

Погода в Україні 26 квітня

З 26 квітня дощі припиняться. Місцями опади пройдуть у північно-східних областях вночі, а вдень — на заході України.

У західних регіонах буде прохолодно: вночі місцями від 0 до -3 морозу, а вдень повітря прогріється до +15тепла.

Тепліше буде на сході та південному сході: вночі +8…+13, вдень +15…+21. У центрі та півночі вночі +4…+10, вдень — від +12 до +18 градусів тепла.

Погода в Україні 26 квітня

Прогноз погоди на 27 квітня

З 27 квітня заморозки припиняться. Утім, у західних та північних областях можливі невеликі дощі. На решті території — без опадів.

Вночі стовпчики термометрів покажуть +10, а вдень — до +21. Тим часом на південь і схід повернеться тепло: до +13 вночі та до +25 вдень градусів тепла.

Погода в Україні 27 квітня

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