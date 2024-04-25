Забудьте про нестачу пам'яті у телефоні назавжди: є простий трюк

Це дозволить мати швидкий доступ до великої кількості аудіо-, відео-, графічних і текстових файлів, не завантажуючи внутрішню пам’ять телефону

Об'єм внутрішньої пам'яті будь-якого мобільного пристрою дуже обмежений, і коли вона заповнюється, продуктивність телефону починає погіршуватися. Однак існує секретна техніка, яка дозволяє збільшити вільний простір на смартфоні без встановлення карти пам'яті і при цьому зберегти всі дані.

Про це розповів портал itechua.

Традиційно існувало два способи зберігання великих обсягів інформації: встановлення карти пам'яті або використання хмарної системи зберігання даних. Однак використання карти пам'яті має недоліки з точки зору роботи пристрою, наприклад, ризик витоку інформації.

Використання хмарних сховищ має два недоліки:

по-перше, з користувача можуть стягувати плату, якщо обсяг збережених даних перевищує певний ліміт;

по-друге, існує ризик витоку персональних даних.

Але можна скористатись простим лайфхаком — використовувати як "хмару" закладки в месенджері. Інакше кажучи, суть у тому, щоб надсилати файли самому собі. Тоді вони збережуться "в інтернеті" і не займатимуть місце на смартфоні (відправлений файл потрібно одразу видалити з пристрою).

Такий трюк дозволяє мати швидкий доступ до великої кількості аудіо-, відео-, графічних і текстових файлів, не завантажуючи внутрішню пам’ять телефону.

Раніше "Телеграф" писав, як убезпечити свій смартфон, щоб на нього не натрапили шахраї.