Забудьте о недостатке памяти в телефоне навсегда: есть простой трюк

Это позволит получить быстрый доступ к большому количеству аудио-, видео-, графических и текстовых файлов, не загружая внутреннюю память телефона

Объем внутренней памяти любого мобильного устройства очень ограничен, и когда она заполняется, производительность телефона начинает ухудшаться. Однако существует секретная техника, позволяющая увеличить свободное пространство на смартфоне без установки карты памяти и при этом сохранить все данные.

Об этом рассказал портал itechua.

Традиционно существовало два способа хранения больших объемов информации: установка карты памяти или использование облачной системы хранения данных. Однако использование карты памяти имеет недостатки с точки зрения работы устройства, например риск утечки информации.

Использование облачных хранилищ имеет два недостатка:

Во-первых, с пользователя могут взимать плату, если объем хранимых данных превышает определенный предел;

во-вторых, существует риск утечки персональных данных.

Но можно воспользоваться простым лайфхаком – использовать в качестве "облака" закладки в мессенджере. Иными словами, суть состоит в том, чтобы отправлять файлы самому себе. Тогда они сохранятся "в интернете" и не будут занимать место на смартфоне (отправленный файл нужно сразу удалить с устройства).

Такой трюк позволяет получить быстрый доступ к большому количеству аудио-, видео-, графических и текстовых файлов, не загружая внутреннюю память телефона.

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