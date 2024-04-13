Эти ловкие трюки сохранят до 20% заряда батареи: что сделать со смартфоном

Чтобы замедлить процесс разрядки телефона, воспользуйтесь простыми способами

Мобильный телефон быстро теряет заряд батареи? Это действительно неудобно, однако с помощью простых мер и настроек можно сэкономить до 20% его заряда.

Об этом пишет itsider. Рассказываем о причинах быстрой разрядки смартфона и как продлить работу устройства с помощью простых действий.

Почему телефон может быстро разряжаться

Со временем емкость аккумулятора уменьшается, что приводит к уменьшению времени его автономной работы. Включенный яркий экран, активный поиск мобильной сети, Wi-Fi, Bluetooth, GPS и множество фоновых приложений значительно увеличивают потребление энергии. Поэтому рекомендуется отключать их при ненадобности.

Как сэкономить заряд батареи смартфона

Подстройте яркость экрана так, чтобы она была максимально комфортной для вас. Обеспечьте безопасность своего телефона, устанавливая антивирусное приложение и регулярно сканируя его на вирусы. Постоянно обновляйте программное обеспечение вашего смартфона, чтобы исправить возможные ошибки, которые могут привести к быстрой разрядке батареи.

Активация режима энергосбережения может также продлить время автономной работы вашего устройства. Используйте темные обои на экране, чтобы экономить заряд.