Вы перестанете размахивать руками в воздухе: как вернуть сигнал смартфону

Заставьте свой смартфон "ловить"

Возможные сбои в сети на вашем мобильном телефоне могут лишить вас возможности связаться с близкими в самые критические моменты. Тем не менее, небольшие хитрости могут помочь восстановить связь на смартфоне.

Для повышения качества мобильного сигнала, стоит обратить внимание на два полезных приема. Об этом пишет the sun.

Отключите Wi-Fi и Bluetooth

Отключение ненужных сервисов на вашем устройстве может мгновенно улучшить качество мобильной связи. Wi-Fi, Bluetooth и Near-Field Communication (NFC) могут иногда вызывать проблемы и замедлять передачу данных. Попробуйте временно выключить их на вашем устройстве и посмотреть, улучшится ли сигнал.

Обновите программное обеспечение

Регулярные обновления устройства часто решают множество технических проблем. Не пропускайте уведомления о доступных обновлениях программного обеспечения. Они могут быть предоставлены как производителем устройства, так и вашим оператором мобильной связи. Следите за этой информацией, чтобы ваш телефон был подключен к оптимальным сетевым вышкам.

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