Какие растения нельзя выращивать после картофеля: их съедят вредители
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Останьтесь ни с чем
Каждое культурное растение, которое выращивается на огороде, будет расти там, где ему больше нравится. Если раньше времени не подумать о том, где лучше разместить его или после чего нельзя выращивать ту или иную рассаду, то можно остаться без урожая.
На грядке, где вырос картофель, нельзя выращивать определенные категории овощей и ягод. О них связно рассказал "УНИАН".
Согласно данным, после картофеля огородникам лучше избегать посадки помидоров, острого и болгарского перца, баклажанов, чеснока и земляники, поскольку они могут быть восприимчивы к оставленным болезням. Например, чеснок нельзя выращивать после картофеля из-за того, что эти оба овоща чувствительны к одному и тому же набору болезней и вредителей.
Кроме этих растений, после картофеля для выращивания лучше не выбирать также клубнику, ведь она уязвима перед проволочником и медведкой.
Напомним, ранее Телеграф писал, что есть два сорта картофеля нельзя сажать в Украине, ведь урожая из них точно не будет. Оба имеют плохую устойчивость к различным вредителям, вирусам и парше.