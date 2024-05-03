Не будете знать, куда девать урожай: как улучшить рост помидоров

Чтобы вырастить большой урожай помидоров, следует знать, как за ними ухаживать и в каких условиях выращивать.

Помидоры – это не только любимый овощ на столе украинцев, но символ лета, тепла и солнца. Их можно употреблять свежими, мариновать, солить, добавлять в салаты и горячие блюда. Также мы писали, какие растения нельзя сажать у помидоров.

Однако вырастить вкусные и сочные помидоры не так просто, как кажется на первый взгляд. Им требуется тщательный уход, соответствующие условия и немного секретов от опытных огородников.

Как улучшить рост помидоров и получить богатый урожай?

1. Правильный выбор сорта

Первый шаг к успеху – выбор соответствующего сорта помидоров. Существует множество сортов, отличающихся сроками созревания, размером и формой плодов, цветом, вкусовыми качествами.

Ранние сорта: "Скоросоюз", "Детерминант", "Верандо".

"Скоросоюз", "Детерминант", "Верандо". Среднеспелые сорта: "Рома", "Снежана", "Фламинго".

"Рома", "Снежана", "Фламинго". Поздние сорта: "Черный принц", "Бычье сердце", "Жемчужина Украины".

Важно учитывать климатические условия вашего региона, тип почвы и личные предпочтения.

2. Качественная рассада

Крепкая и здоровая рассада – это основа богатого урожая.

Высев семян: в конце февраля или начале марта.

в конце февраля или начале марта. Пикирование: в фазе 2-3 настоящих листа.

в фазе 2-3 настоящих листа. Закаливание: перед высадкой в открытый грунт.

3. Правильная посадка

Время посадки: когда почва прогреется до +10-12°C.

когда почва прогреется до +10-12°C. Расстояние между растениями: 50–60 см для высокорослых сортов, 30–40 см для низкорослых.

50–60 см для высокорослых сортов, 30–40 см для низкорослых. Глубина посадки: до первого листа.

4. Уход за помидорами

Полив: регулярный, но умеренный.

регулярный, но умеренный. Прикормка: 3-4 раза в сезон.

3-4 раза в сезон. Пасынка: удаление боковых побегов.

удаление боковых побегов. Подвязка: к опоре.

к опоре. Защита от вредителей и заболеваний: профилактические обработки и своевременное лечение.

5. Сбор урожая

Сроки уборки: зависят от сорта, но обычно ранние сорта собирают через 70-80 дней, среднеспелые – через 80-90 дней, поздние – через 90-120 дней после всходов.

зависят от сорта, но обычно ранние сорта собирают через 70-80 дней, среднеспелые – через 80-90 дней, поздние – через 90-120 дней после всходов. Как собирать: аккуратно срывать плоды с куста, не повреждая их.

аккуратно срывать плоды с куста, не повреждая их. Хранение: в холодном, сухом и темном месте.

Совет:

Не забывайте о севообороте! Не сажайте помидоры на одном и том же месте два года подряд, чтобы не истощать почву и распространять болезни.

Следуя этим простым правилам, вы сможете вырастить на своем участке вкусные и сочные помидоры, которые обрадуют вас щедрым урожаем!

Ранее "Телеграф" рассказывал, после чего не стоит сажать картофель на участке. Также мы писали, какие овощи нельзя сажать рядом.