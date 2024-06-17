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Какой сорт огурцов выбрать для июньской посадки, чтобы был большой урожай

Автор
Мария Цихоцкая Мария Цихоцкая
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Огурцы нуждаются в правильном уходе (изображение создано с помощью ИИ)
Огурцы нуждаются в правильном уходе (изображение создано с помощью ИИ). Фото Телеграф

Чтобы иметь большой урожай огурцов, нужно знать, как за ними ухаживать.

Июнь – прекрасное время для посадки огурцов, ведь в этот период почва уже достаточно прогрета, а риск ночных заморозков минимален.

Выбор сорта огурцов для июньской посадки – важная задача, потому что от этого зависит урожай и качество плодов. Об этом пишет ТСН.

Сегодня мы расскажем вам о нескольких популярных сортах огурцов, идеально подходящих для посадки в июне.

1. "Кустовой" :

  • Этот сорт огурцов не требует много места, поэтому можно выращивать даже на небольших участках.
  • "Кустовый" дает обильный урожай хрустящих, сочных огурцов, которые отлично подходят для употребления в свежем виде и для консервирования.
  • Сорт устойчив к болезням и вредителям.

2. "Засолочный" :

  • Этот сорт огурцов специально выведен для засолки и маринования.
  • Огурец засолительный
  • "Засолочный" имеет плотную кожицу и хрустящую мякоть, благодаря чему огурцы хорошо сохраняют свою форму и вкус.
  • Сорт неприхотлив в уходе и устойчив к болезням.

3. "Корнишон" :

  • Этот сорт огурцов дает небольшие, но вкусные и ароматные плоды.
  • "Корнишоны" идеально подходят для маринования и приготовления салатов.
  • Сорт устойчив к болезням и вредителям.

4. "Кукушка" :

  • Этот сорт огурцов характеризуется длинными, тонкими плодами с нежной кожурой.
  • "Кукушка" отлично подходит для употребления в свежем виде и для приготовления салатов.
  • Сорт устойчив к болезням и вредителям.

5. "Муромский" :

  • Этот сорт огурцов известен отличными вкусовыми качествами и высокой урожайностью.
  • "Муромский" имеет сочную мякоть и тонкую кожуру.
  • Сорт устойчив к болезням и вредителям.

Раньше мы писали, что нельзя сажать рядом с помидорами. Также, мы делились, чем удобрять огурцы на грядке.

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#Рецепт #Огурцы #еда-Телеграф