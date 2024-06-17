Какой сорт огурцов выбрать для июньской посадки, чтобы был большой урожай

Чтобы иметь большой урожай огурцов, нужно знать, как за ними ухаживать.

Июнь – прекрасное время для посадки огурцов, ведь в этот период почва уже достаточно прогрета, а риск ночных заморозков минимален.

Выбор сорта огурцов для июньской посадки – важная задача, потому что от этого зависит урожай и качество плодов. Об этом пишет ТСН.

Сегодня мы расскажем вам о нескольких популярных сортах огурцов, идеально подходящих для посадки в июне.

1. "Кустовой" :

Этот сорт огурцов не требует много места, поэтому можно выращивать даже на небольших участках.

"Кустовый" дает обильный урожай хрустящих, сочных огурцов, которые отлично подходят для употребления в свежем виде и для консервирования.

Сорт устойчив к болезням и вредителям.

2. "Засолочный" :

Этот сорт огурцов специально выведен для засолки и маринования.

Огурец засолительный

"Засолочный" имеет плотную кожицу и хрустящую мякоть, благодаря чему огурцы хорошо сохраняют свою форму и вкус.

Сорт неприхотлив в уходе и устойчив к болезням.

3. "Корнишон" :

Этот сорт огурцов дает небольшие, но вкусные и ароматные плоды.

"Корнишоны" идеально подходят для маринования и приготовления салатов.

Сорт устойчив к болезням и вредителям.

4. "Кукушка" :

Этот сорт огурцов характеризуется длинными, тонкими плодами с нежной кожурой.

"Кукушка" отлично подходит для употребления в свежем виде и для приготовления салатов.

Сорт устойчив к болезням и вредителям.

5. "Муромский" :

Этот сорт огурцов известен отличными вкусовыми качествами и высокой урожайностью.

"Муромский" имеет сочную мякоть и тонкую кожуру.

Сорт устойчив к болезням и вредителям.

Раньше мы писали, что нельзя сажать рядом с помидорами. Также, мы делились, чем удобрять огурцы на грядке.