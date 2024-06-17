Какой сорт огурцов выбрать для июньской посадки, чтобы был большой урожай
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Чтобы иметь большой урожай огурцов, нужно знать, как за ними ухаживать.
Июнь – прекрасное время для посадки огурцов, ведь в этот период почва уже достаточно прогрета, а риск ночных заморозков минимален.
Выбор сорта огурцов для июньской посадки – важная задача, потому что от этого зависит урожай и качество плодов. Об этом пишет ТСН.
Сегодня мы расскажем вам о нескольких популярных сортах огурцов, идеально подходящих для посадки в июне.
1. "Кустовой" :
- Этот сорт огурцов не требует много места, поэтому можно выращивать даже на небольших участках.
- "Кустовый" дает обильный урожай хрустящих, сочных огурцов, которые отлично подходят для употребления в свежем виде и для консервирования.
- Сорт устойчив к болезням и вредителям.
2. "Засолочный" :
- Этот сорт огурцов специально выведен для засолки и маринования.
- Огурец засолительный
- "Засолочный" имеет плотную кожицу и хрустящую мякоть, благодаря чему огурцы хорошо сохраняют свою форму и вкус.
- Сорт неприхотлив в уходе и устойчив к болезням.
3. "Корнишон" :
- Этот сорт огурцов дает небольшие, но вкусные и ароматные плоды.
- "Корнишоны" идеально подходят для маринования и приготовления салатов.
- Сорт устойчив к болезням и вредителям.
4. "Кукушка" :
- Этот сорт огурцов характеризуется длинными, тонкими плодами с нежной кожурой.
- "Кукушка" отлично подходит для употребления в свежем виде и для приготовления салатов.
- Сорт устойчив к болезням и вредителям.
5. "Муромский" :
- Этот сорт огурцов известен отличными вкусовыми качествами и высокой урожайностью.
- "Муромский" имеет сочную мякоть и тонкую кожуру.
- Сорт устойчив к болезням и вредителям.
Раньше мы писали, что нельзя сажать рядом с помидорами. Также, мы делились, чем удобрять огурцы на грядке.