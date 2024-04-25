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Не сажайте рядом с клубникой эти растения: они испортят урожай

Автор
Наталья Граковская Наталья Граковская
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Таким грядкам позавидуют все соседи
Таким грядкам позавидуют все соседи. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Не все растения подходят для соседства с клубникой

Увеличить урожай растения и защитить его от вредителей можно не только благодаря правильному уходу и удобрениям, а и посадив рядом растения-компаньоны. И так же можно сократить урожай, если рядом будут расположены грядки неподходящих друг другу растений.

Ранее мы рассказывали, какие растения могут ухудшить урожай яблок. Теперь расскажем о хороших и плохих соседях для клубники.

Рядом с чем можно сажать клубнику

Из овощных культур хорошими соседями для клубники будут бобы, горох, морковь, редис, редька. Бобовые насытят кусты ягод необходимым азотом.

Также удачным будет соседство с луком, чесноком, петрушкой и шалфеем, пишет Homes and gardens. Сильный запах этих растений будет отпугивать вредителей, в том числе слизней.

Посаженные в междурядье тюльпаны и ирисы простимулируют обильное плодоношение.

Что нельзя сажать рядом с клубникой

Растения семейства капустных – цветная капуста, белокочанная капуста, брокколи – будут конкурировать с клубникой за питательные вещества.

Растения семейства пасленовых, в том числе помидоры, картофель и баклажаны могут передавать грибковые заболевания кустам клубники.

Подсолнухи и топинамбур — неблагоприятные соседи для клубники. Они лишают ягоду солнечного света.

Ранее "Телеграф" делился лайфхаком для посадки моркови. Просты советы помогут собрать хороший урожай.

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