Рискуете урожаем: после каких культур нельзя сажать капусту

Некоторые культуры истощают почву

Не только правильное соседство растений обеспечивает хороший урожай. Очень важно также соблюдать правила севооборота. Есть культуры, посадив после которых капусту, можно погубить весь урожай.

Если постоянно выращивать одни и те же культуры и на одном месте, почва будет истощаться и терять плодородие. После чего капусту сажать не стоит, рассказываем вместе с Ukr.Media.

После чего не следует сажать капусту

Не стоит высаживать капусту после картофеля, потому что она истощает почву и оставляем мало питательных веществ. Белокочанную капусту лучше не сажать после видов капусты, включая брокколи, цветную, брюссельскую и пекинскую. Они имеют общие вредители и болезни.

Лучше избегать посадки капусты там, где раньше росли томаты, перцы и баклажаны. Эти растения тоже истощают почву.

Капусту лучше не сажать после бобовых. Они хоть и наполняют почву азотом, который нужен капусте, но очень истощают его.

После чего можно сажать капусту

огурцы;

морковь;

свекла;

чеснок и лук.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие растения нельзя выращивать после картофеля. Рискуете потерять урожай.