Избавиться от одуванчиков на огороде не сложно: лучшие методы борьбы с этим сорняком

Вывести сорняки можно и без химических средств

Одуванчики — агрессивные сорняки, с которыми довольно трудно бороться. Они способны не только расти на грядке, но и пробиваться сквозь трещины на плитке или дорожках. Эти сорняки выделяют химические вещества, подавляющие рост других растений. Поэтому вывести одуванчика из участка очень важно.

Эти сорняки также портят эстетичный вид вашего сада. К счастью, существует множество способов борьбы с ними. Мы вместе с Ukr.Media рассказываем о самых действенных.

Как вывести одуванчики из участка

Уксусная кислота

Уксусная кислота с концентрацией 20-30% способна разрушать клетки растения, что приводит к его гибели. Листья одуванчика нужно смазать уксусом с помощью кисточки или пульверизатора. Однако следует быть осторожными, чтобы вещество не попало на другие растения.

Столовый уксус

Следует применять неразбавленный уксус. Этот способ наиболее эффективен в борьбе с одуванчиками. Применять его нужно так же, как уксусную кислоту.

Картонная коробка

Этот метод самый безопасный. Картонную коробку нужно разместить на сорняках и засыпать древесной стружкой. Через некоторое время эти сорняки погибнут.

Еще один действенный способ – вырывать одуванчики с корнем. Так они больше не будут расти.

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