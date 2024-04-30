Клубника даст небывалый урожай: подкормите ее всего одним продуктом с водой

Узнайте, чем подкормить клубнику для лучшего роста

Качественная рассада важна для того чтобы клубника приносила хороший урожай. Но не менее важно место, где она растет, а также ее соседи по грядке.

Клубнике необходимы солнце, влажная почва и постоянная прополка. Чтобы ягоды были крупные, сладкие и сочные, необходимо вовремя избавляться от сорняков. Иначе они заберут из почвы ценные питательные вещества, необходимые растению для правильного роста. Также стоит использовать домашнее натуральное удобрение, которое будет стимулировать растения обильно цвести и, как следствие, плодоносить.

Как приготовить удобрение для клубники

Для приготовления домашнего удобрения для клубники потребуются всего два ингредиента — пекарские дрожжи и вода. Растворите 250 г живых дрожжей в литре теплой воды. Через два часа, когда дрожжи начнут работать, необходимо разбавить удобрение — смешать с водой в пропорциях 1:10.

Поливайте клубнику питательным веществом из дрожжей раз в две недели. Делать это лучше ранним утром или вечером в сухую погоду. На один саженец понадобится примерно стакан удобрения.

Эта смесь будет стимулировать рост рассады и более обильное цветение, а также защитит корни от болезней.

Важно подкармливать клубнику не только весной перед плодоношением. Удобрения рекомендуется вносить трижды за год — весной, летом и осенью.

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