Не спешите выбрасывать: какие растения можно подкормить кофейной гущей

Если вы хотите ускорить рост ваших комнатных растений, можете использовать в качестве удобрения кофейную гущу.

Любите кофе с утра? Не выбрасывайте кофейную гущу, ведь она может стать отличным удобрением для ваших комнатных растений. Этот доступный и экологически чистый продукт содержит множество полезных микроэлементов, которые помогут вашим зеленым друзьям расти пышными и здоровыми.

Чем полезна кофейная гуща для растений?

Калий: Этот микроэлемент способствует фотосинтезу, делает листья более устойчивыми к болезням и вредителям, а также улучшает цветение.

Этот микроэлемент способствует фотосинтезу, делает листья более устойчивыми к болезням и вредителям, а также улучшает цветение. Азот: Необходим для роста стеблей и листьев.

Необходим для роста стеблей и листьев. Фосфор: Способствует развитию корневой системы и цветения.

Способствует развитию корневой системы и цветения. Антиоксиданты: Защищают растения от стрессов и болезней.

Защищают растения от стрессов и болезней. Кислотность: Кофейная гуща немного подкисляет почву, что полезно для некоторых видов комнатных растений, таких как азалии, гардении, гортензии и другие ацидофильные растения.

Какие растения можно подкармливать кофейной гущей?

Азалии: Эти цветущие красавицы любят кислую почву, поэтому кофейная гуща станет для них отличным удобрением.

Эти цветущие красавицы любят кислую почву, поэтому кофейная гуща станет для них отличным удобрением. Гортензии: Эти растения также нуждаются в кислой почве, а кофейная гуща поможет им цвести обильнее.

Эти растения также нуждаются в кислой почве, а кофейная гуща поможет им цвести обильнее. Гардении: Эти ароматные цветы также любят кислую почву и кофейную гущу.

Эти ароматные цветы также любят кислую почву и кофейную гущу. Фикусы: Эти популярные комнатные растения хорошо реагируют на подкормку кофейной гущей.

Эти популярные комнатные растения хорошо реагируют на подкормку кофейной гущей. Сансевиерия: Это выносливое растение также может извлечь пользу от кофейной гущи.

Это выносливое растение также может извлечь пользу от кофейной гущи. Комнатные розы: Эти королевы цветов также любят кофейную гущу, которая поможет им цвести обильнее.

Эти королевы цветов также любят кофейную гущу, которая поможет им цвести обильнее. Цикламены Эти цветущие растения также можно подкармливать кофейной гущей.

Эти цветущие растения также можно подкармливать кофейной гущей. Папоротники: Эти зеленые красавицы также любят кислую почву и кофейную гущу.

Как подкармливать растения кофейной гущей?

Сухая кофейная гуща: Добавьте сухую кофейную гущу на поверхность почвы в горшке с растением и слегка смешайте ее с почвой. Затем полейте растение как обычно.

Добавьте сухую кофейную гущу на поверхность почвы в горшке с растением и слегка смешайте ее с почвой. Затем полейте растение как обычно. Настой кофейной гущи: Заварите крепкий кофе, остудите его и с помощью воронки полейте растение этим настоем.

Заварите крепкий кофе, остудите его и с помощью воронки полейте растение этим настоем. Компост: Добавьте кофейную гущу в компостную кучу. Это обогатит почву полезными микроэлементами, которые будут доступны вашим растениям.

Помните:

Не используйте свежую кофейную гущу, она может закиснуть в почве.

Не перекармливайте растения кофейной гущей, ведь это может привести к чрезмерному подкислению почвы.

Кофейная гуща не заменит комплексных удобрений, поэтому рекомендуется использовать ее в качестве дополнительного источника микроэлементов.

Читайте также:

Ранее "Телеграф" рассказывал, нужно ли удобрять орхидеи во время их цветения. Также мы писали, какая подкормка заставит цветы расти лучше и ярче.