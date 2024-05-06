Укр

Не спешите выбрасывать: какие растения можно подкормить кофейной гущей

Автор
Мария Цихоцкая Мария Цихоцкая
Дата публикации
Читати українською
Автор
Кофейная гуща может стать отличным удобрением для комнатных растений (изображение создано с помощью ИИ) Новость обновлена 06 мая 2024, 10:15
Кофейная гуща может стать отличным удобрением для комнатных растений (изображение создано с помощью ИИ). Фото Телеграф

Если вы хотите ускорить рост ваших комнатных растений, можете использовать в качестве удобрения кофейную гущу.

Любите кофе с утра? Не выбрасывайте кофейную гущу, ведь она может стать отличным удобрением для ваших комнатных растений. Этот доступный и экологически чистый продукт содержит множество полезных микроэлементов, которые помогут вашим зеленым друзьям расти пышными и здоровыми.

Чем полезна кофейная гуща для растений?

  • Калий: Этот микроэлемент способствует фотосинтезу, делает листья более устойчивыми к болезням и вредителям, а также улучшает цветение.
  • Азот: Необходим для роста стеблей и листьев.
  • Фосфор: Способствует развитию корневой системы и цветения.
  • Антиоксиданты: Защищают растения от стрессов и болезней.
  • Кислотность: Кофейная гуща немного подкисляет почву, что полезно для некоторых видов комнатных растений, таких как азалии, гардении, гортензии и другие ацидофильные растения.

Какие растения можно подкармливать кофейной гущей?

  • Азалии: Эти цветущие красавицы любят кислую почву, поэтому кофейная гуща станет для них отличным удобрением.
  • Гортензии: Эти растения также нуждаются в кислой почве, а кофейная гуща поможет им цвести обильнее.
  • Гардении: Эти ароматные цветы также любят кислую почву и кофейную гущу.
  • Фикусы: Эти популярные комнатные растения хорошо реагируют на подкормку кофейной гущей.
  • Сансевиерия: Это выносливое растение также может извлечь пользу от кофейной гущи.
  • Комнатные розы: Эти королевы цветов также любят кофейную гущу, которая поможет им цвести обильнее.
  • Цикламены Эти цветущие растения также можно подкармливать кофейной гущей.
  • Папоротники: Эти зеленые красавицы также любят кислую почву и кофейную гущу.

Как подкармливать растения кофейной гущей?

  • Сухая кофейная гуща: Добавьте сухую кофейную гущу на поверхность почвы в горшке с растением и слегка смешайте ее с почвой. Затем полейте растение как обычно.
  • Настой кофейной гущи: Заварите крепкий кофе, остудите его и с помощью воронки полейте растение этим настоем.
  • Компост: Добавьте кофейную гущу в компостную кучу. Это обогатит почву полезными микроэлементами, которые будут доступны вашим растениям.

Помните:

  • Не используйте свежую кофейную гущу, она может закиснуть в почве.
  • Не перекармливайте растения кофейной гущей, ведь это может привести к чрезмерному подкислению почвы.
  • Кофейная гуща не заменит комплексных удобрений, поэтому рекомендуется использовать ее в качестве дополнительного источника микроэлементов.

Ранее "Телеграф" рассказывал, нужно ли удобрять орхидеи во время их цветения. Также мы писали, какая подкормка заставит цветы расти лучше и ярче.

Теги:
#Лайфхак #лайфхаки-Телеграф