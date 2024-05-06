Не спішіть викидати: які рослини можна підгодувати кавовою гущею

Якщо ви хочете прискорити ріст ваших кімнатних рослин, можете використати в якості добрива кавову гущу.

Любите каву з ранку? Не викидайте кавову гущу, адже вона може стати чудовим добривом для ваших кімнатних рослин. Цей доступний і екологічно чистий продукт містить безліч корисних мікроелементів, які допоможуть вашим зеленим друзям рости пишними та здоровими.

Чим корисна кавова гуща для рослин?

Калій: Цей мікроелемент сприяє фотосинтезу, робить листя більш стійким до хвороб і шкідників, а також покращує цвітіння.

Цей мікроелемент сприяє фотосинтезу, робить листя більш стійким до хвороб і шкідників, а також покращує цвітіння. Азот: Необхідний для росту стебел і листя.

Необхідний для росту стебел і листя. Фосфор: Сприяє розвитку кореневої системи та цвітіння.

Сприяє розвитку кореневої системи та цвітіння. Антиоксиданти: Захищають рослини від стресів та хвороб.

Захищають рослини від стресів та хвороб. Кислотність: Кавова гуща трохи підкислює ґрунт, що корисно для деяких видів кімнатних рослин, таких як азалії, гарденії, гортензії та інші ацидофільні рослини.

Які рослини можна підгодовувати кавовою гущею?

Азалії: Ці квітучі красуні люблять кислий ґрунт, тому кавова гуща стане для них чудовим добривом.

Ці квітучі красуні люблять кислий ґрунт, тому кавова гуща стане для них чудовим добривом. Гортензії: Ці рослини також потребують кислого ґрунту, а кавова гуща допоможе їм цвісти рясніше.

Ці рослини також потребують кислого ґрунту, а кавова гуща допоможе їм цвісти рясніше. Гарденії: Ці ароматні квіти також люблять кислий ґрунт і кавову гущу.

Ці ароматні квіти також люблять кислий ґрунт і кавову гущу. Фікуси: Ці популярні кімнатні рослини добре реагують на підживлення кавовою гущею.

Ці популярні кімнатні рослини добре реагують на підживлення кавовою гущею. Сансевієрія: Ця витривала рослина також може отримати користь від кавової гущі.

Ця витривала рослина також може отримати користь від кавової гущі. Кімнатні троянди: Ці королеви квітів також люблять кавову гущу, яка допоможе їм цвісти рясніше.

Ці королеви квітів також люблять кавову гущу, яка допоможе їм цвісти рясніше. Цикламени: Ці квітучі рослини також можна підгодовувати кавовою гущею.

Ці квітучі рослини також можна підгодовувати кавовою гущею. Папороті: Ці зелені красуні також люблять кислий ґрунт і кавову гущу.

Як підгодовувати рослини кавовою гущею?

Суха кавова гуща: Додайте суху кавову гущу на поверхню ґрунту в горщику з рослиною і злегка змішайте її з ґрунтом. Потім полийте рослину як зазвичай.

Додайте суху кавову гущу на поверхню ґрунту в горщику з рослиною і злегка змішайте її з ґрунтом. Потім полийте рослину як зазвичай. Настій кавової гущі: Заваріть міцну каву, остудіть її і за допомогою лійки полийте рослину цим настоєм.

Заваріть міцну каву, остудіть її і за допомогою лійки полийте рослину цим настоєм. Компост: Додайте кавову гущу до компостної кучі. Це збагатить ґрунт корисними мікроелементами, які будуть доступні вашим рослинам.

Пам'ятайте:

Не використовуйте свіжу кавову гущу, адже вона може закиснути в ґрунті.

Не перегодовуйте рослини кавовою гущею, адже це може призвести до надмірного підкислення ґрунту.

Кавова гуща не замінить комплексних добрив, тому рекомендується використовувати її як додаткове джерело мікроелементів.

Раніше "Телеграф" розповідав, чи потрібно удобрювати орхідеї під час їхнього цвітіння. Також ми писали, яке підживлення змусить квіти рости краще і яскравіше.