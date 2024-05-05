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Збираємось на пікнік: як розрахувати їжу та напої, щоб ніхто не залишився голодним

Автор
Анастасія Мокрик Анастасія Мокрик
Дата публікації
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Автор
Що взяти із собою на пікнік Новина оновлена 05 травня 2024, 07:08
Що взяти із собою на пікнік. Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Ці поради допоможуть зробити пікнік ідеальним

Багато хто на Великдень віддає перевагу відпочинку на природі, влаштувавши на свіжому повітрі пікнік. А щоб він пройшов ідеально, краще заздалегідь розрахувати кількість їжі, яку ви візьмете із собою.

Є кілька корисних порад, які допоможуть зрозуміти, скільки продуктів та страв варто брати на пікнік, щоб ніхто не пішов голодним, але й не довелося нести залишки із собою назад. Про це пише Ukr.Media.

Так, почати варто з того, які продукти краще брати із собою на пікнік. Якщо ви плануєте робити м’ясо, то найкращий гарнір – овочі. Їх можна підсмажити на вогні або подавати сирими у вигляді салатів чи нарізки. Але не забудьте, що овочі смажаться на 50-60%.

Якщо говорити про м’ясо, що в процесі приготування воно всмажується масою на 30-40%. Тому слід брати із запасом.

Якщо ви плануєте провести на природі близько 6 годин, слід слідувати такому розрахунку:

  • м’ясо — 500 р. на дорослого і 250 р. на дитину,
  • овочі — 250 р. на дорослого та 125 р. на дитину,
  • хліб — 100 р. на дорослого та 50 р. на дитину,
  • напої безалкогольні – 2 л на дорослого та 2-3 л на дитину.

Якщо пікнік триватиме довше 6 годин, тоді краще розрахувати продукти так:

  • м’ясо — 700 р. на дорослого та 350 р. на дитину,
  • овочі — 400 р. на дорослого та 200 р. на дитину,
  • хліб — 150 р. на дорослого та 75 р. на дитину,
  • напої безалкогольні – 3 л на дорослого та 4 л на дитину.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як позбутися мурах на природі. Це можна зробити швидко та легко за допомогою запаху деяких рослин.

Теги:
#Їжа #Пікнік #Великдень #Лайфхак