Никогда не делайте это в Пасху, потому что будет беда

Некоторые дела могут вызвать проблемы в праздник

Пасха принадлежит к большим христианским праздникам. К этому дню верующие обязательно идут на исповедь и причастие, а еще постятся. В период до Пасхи нужно очищаться от злого и размышлять над своим поведением. Есть целые традиции, которые придерживаются в Украине.

Существует определенный список запретов, чего нельзя делать на Пасху, пишет "Телеграф". Считается, что если нарушить их, то непременно наступит наказание от Бога. Пасху будем праздновать уже 5 мая, поэтому стоит знать, что принято делать в эту, а что категорически не стоит.

На Пасху верующие традиционно идут в храм на службу. Пасхи святят еще в субботу — греко-католики, а православные — обычно на рассвете в воскресенье. Еще освящают мясные изделия, яйца, творог. После церковной службы верующие поздравляют друг друга со словами: "Христос Воскрес", а в ответ — "Поистине Воскрес!".

На Пасху люди собираются всей семьей и наслаждаются блюдами. Некоторые — в шутку "бьются" пасхальными яйцами. Но есть вещи, которые делать строго воспрещено.

Забудьте на Пасху о физическом труде. Запрещается убирать, работать в огороде, убирать дома.

Шить, вышивать, заниматься рукоделием.

Выносить мусор.

Венчаться и выходить замуж.

Сплетничать, врать, обижать кого-то.

Долго спать.

Ранее "Телеграф" писал о том, чего нельзя делать в "тихую субботу". В этот день нужно молиться и отдыхать.