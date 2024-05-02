Муравьи не выносят этих запахов: как защититься от насекомых на природе

Простейшие способы борьбы с насекомыми

Весной и летом муравьи могут доставить много неприятностей. Особенно для тех, кто любит устраивать пикники и ужины на свежем воздухе. Запах человеческой еды притягивает насекомых как магнит.

К счастью, есть несколько способов, после использования которых вредители больше не будут раздражать своим присутствием и портить отдых. Ранее мы рассказывали, как бороться с этими насекомыми на дачном участке. Теперь расскажем, как отпугнуть муравьев с помощью ароматных растений во время отдыха на свежем воздухе.

Как избавиться от муравьев

Если муравьев очень много, в борьбе с ними можно использовать пряности.

Рассыпьте корицу или молотый кофе в местах, где чаще всего встречаются муравьи. Например, возле стола или шезлонга. Интенсивный аромат отпугнет насекомых.

Также муравьи не переносят запах майорана, пишет Sante+. Стоит посадить растение в горшки и поставить на стол во время семейного застолья. Тогда насекомые точно не подойдут к еде.

Еще один способ избавиться от муравьев — использовать гвоздику. Нужно взять масло этого растения и смешать его с водой в пропорции 1:1. Затем перелить его в распылитель и опрыскать пространство вокруг стола с едой.

Аромат лаванды не только отпугивает муравьев, но и комаров, мух и клещей. К тому же лаванду можно посадить, чтобы ароматизировать террасу или балкон.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как избавиться от мух с помощью ловушки. Сделать ее можно из подручных инструментов.