В какие дни лучше сажать помидоры в мае 2024 года: лунный календарь

Посевной календарь на май 2024 подскажет, когда лучше садить помидоры

Огородники с опытом уверены, что лунные фазы, в зависимости от даты посадки сельскохозяйственных культур, оказывают непосредственное влияние на качество и количество собранного урожая. Спорить с этим утверждением сложно, ведь Луна и правда воздействует на нашу планету. Мы уже рассказывали, когда лучше садить фасоль, а сегодня посмотрим, на какие даты указывает лунный посевной календарь на май-2024 для помидоров.

Когда благоприятный день для посадки помидор в мае

В этом месяце по лунному календарю это будут такие дни:

11, 12 и 13 мая;

16, 17, 18, 19, 20, 21 и 22 мая;

30 и 31 мая.

После 6 утра 11 мая наступает благоприятный период, который подходит, чтобы посадить или посеять томаты, баклажаны, перец и другие овощи семейства пасленовых, популярных благодаря сочной мякоти. Семена можно высевать или замачивать для проращивания, а молодые побеги – пересаживать на рассаду в грядку или теплицу.

Как правило, Луна в Раке способствует обильному плодоношению и максимальному урожаю с одного куста. Дары природы нужно собирать вовремя, иначе стебли могут сломаться под тяжестью плодов.

Ранее мы рассказывали, когда лучше сажать перец на рассаду. Это можно делать уже с февраля, но у вас впереди еще целый месяц.