Обратите внимание: эти растения нельзя сажать возле помидоров

Некоторые растения очень плохо влияют на рост помидоров

Севооборот – это особенность, которую нужно обязательно учитывать при посадке любого растения. Ибо от этого будет зависеть, получите ли вы урожай определенных овощей. Недавно мы делились, после которых растений не следует сажать капусту. Теперь расскажем о плохих "соседах" для помидоров.

Когда сажаете помидоры в землю, то кроме правильного места и сорта, нужно обратить внимание на еще один момент, пишет "На пенсии". В частности, какие растения не стоит сажать возле помидоров.

Важно не размещать возле них другие растения из семейства пасленовых. Речь идет о картофеле, переце, баклажанах. Дело в том, что они заражаются одинаковыми болезнями, а также их атакуют те же вредители, и они могут заражать друг друга. А именно, такое заболевание, как фузариоз вредит корням и стеблям растений.

Забудьте о посадке помидоров вместе с капустой, тыквой и земляникой. При такой посадке вероятность, что урожай томатов является низкой.

К тому же возле помидоров не стоит сажать горох, цветную капусту, брокколи и кольраби.

В то же время удачными "соседами" для помидоров являются зеленый лук, спаржа, огуречная трава, петрушка, мята и еще — бархатцы, потому что они отгоняют вредителей.

Ранее "Телеграф" рассказывал, после чего не стоит сажать картофель на участке. Есть несколько растений, которые убьют урожай картошки.