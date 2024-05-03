Укр

Исчезнет сразу: как бороться с плющом

Автор
Мария Цихоцкая Мария Цихоцкая
Дата публикации
Читати українською
Автор
Плющ может угрожать стенам дома (изображение создано с помощью ИИ)
Плющ может угрожать стенам дома (изображение создано с помощью ИИ). Фото Телеграф

Плющ очень быстро разрастается и может вредить стенам дома.

Плющ – это вечнозеленое растение, поражающее своей красотой и быстрым ростом. Его зеленые побеги с глянцевыми листьями могут украсить стены, заборы и беседки, создав уютную и живописную атмосферу. Также мы писали, какие растения нельзя сажать на балконе.

Тем не менее, плющ может быть не только отличным декором, но и опасным гостем. Его корни могут повреждать стены и крыши, а густые заросли создают питательную среду для размножения насекомых и грызунов.

Как же убрать плющ, если он стал для вас угрозой?

1. Механический метод

Это самый простой и эффективный метод, но требует много сил и времени.

  • Удаление побегов: вручную обрежьте все побеги плюща, стараясь не оставлять ни одной части.
  • Удаление корней: выкопайте плющ с корнем. Это может быть сложно, ведь корни плюща могут достигать значительной глубины.
  • Использование лопаты: обрежьте плющ у основания ствола и аккуратно откопайте его вместе с корнем.

2. Химический метод

Этот метод позволяет избавиться от плюща без лишних усилий, но может быть вредным для окружающей среды.

  • Использование гербицидов: обработайте плющ гербицидами, специально предназначенными для уничтожения этого растения. Следуйте инструкциям на упаковке и соблюдайте правила безопасности.

3. Народные методы

Существуют также народные методы борьбы с плющом, которые более экологически чисты:

  • Солевой раствор: растворите 200 г соли в 10 л воды и полейте плющ этим раствором.
  • Уксус: смешайте уксус с водой в пропорции 1:1 и опрыскивайте плющ этим раствором.
  • Кипяток: осторожно полейте плющ кипятком.

Совет:

Лучше убирать плющ весной или осенью, когда его сокодвижение замедляется.

Помните: перед использованием любого метода борьбы с плющом важно ознакомиться с инструкцией и соблюдать правила безопасности.

Взвесьте все плюсы и минусы каждого метода, прежде чем решить, как именно вы будете избавляться от плюща.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как сделать вертикальный садик на своем балконе. Также мы писали о растениях, которые не стоит держать дома.

Теги:
#Лайфхак #лайфхаки-Телеграф