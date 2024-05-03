Зникне одразу: як боротись з плющем

Плющ дуже швидко розростається і може шкодити стінам будинку.

Плющ – це вічнозелена рослина, яка вражає своєю красою та швидким зростанням. Його зелені пагони з глянцевим листям можуть прикрасити стіни, паркани та альтанки, створивши затишну та мальовничу атмосферу. Також, ми писали, які рослини не можна садити на балконі.

Проте, плющ може бути не лише чудовим декором, але й небезпечним гостем. Його корені можуть пошкоджувати стіни та дахи, а густі зарості створюють сприятливе середовище для розмноження комах та гризунів.

Як же прибрати плющ, якщо він став для вас загрозою?

1. Механічний метод

Це найпростіший та найефективніший метод, але він потребує багато сил та часу.

Видалення пагонів: вручну обріжте всі пагони плюща, намагаючись не залишати жодної частини.

вручну обріжте всі пагони плюща, намагаючись не залишати жодної частини. Видалення коренів: викопайте плющ з коренем. Це може бути складно, адже корені плюща можуть сягати значної глибини.

викопайте плющ з коренем. Це може бути складно, адже корені плюща можуть сягати значної глибини. Використання лопати: обріжте плющ біля основи стовбура та акуратно відкопайте його разом з коренем.

2. Хімічний метод

Цей метод дозволяє позбутися плюща без зайвих зусиль, але може бути шкідливим для довкілля.

Використання гербіцидів: обробіть плющ гербіцидами, які спеціально призначені для знищення цієї рослини. Дотримуйтеся інструкції на упаковці та дотримуйтесь правил безпеки.

3. Народні методи

Існують також народні методи боротьби з плющем, які є більш екологічно чистими:

Сольовий розчин: розчиніть 200 г солі в 10 л води та полийте плющ цим розчином.

розчиніть 200 г солі в 10 л води та полийте плющ цим розчином. Оцет: змішайте оцет з водою в пропорції 1:1 та обприскайте плющ цим розчином.

змішайте оцет з водою в пропорції 1:1 та обприскайте плющ цим розчином. Кип'яток: обережно полийте плющ окропом.

Порада:

Найкраще прибирати плющ навесні або восени, коли його сокорух сповільнюється.

Пам'ятайте: перед використанням будь-якого методу боротьби з плющем важливо ознайомитися з інструкцією та дотримуватися правил безпеки.

Зважте всі плюси та мінуси кожного методу, перш ніж вирішити, як саме ви будете позбуватися плюща.

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