Поможет простой хлеб: как убрать стекло с пола
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Чтобы собрать стекло с пола и не порезаться, следует знать некоторые лайфхаки.
Разбитая посуда – неприятная ситуация, которая может случиться с каждой. Особо остро проблема стоит, когда на полу рассыпаются мелкие обломки стекла, которые трудно заметить и легко пораниться. Также мы писали, как удалить вмятины от ножек мебели на ковре.
Не беспокойтесь, ведь существует несколько простых и эффективных способов быстро и безопасно убрать мелкие обломки стекла.
1. Веник и совок
Это самый простой и доступный способ уборки мелких обломков стекла.
- Соберите самые большие куски стекла с помощью веника и совка.
- Намочите веник в воде, чтобы мелкие обломки прилипли к нему.
- Осторожно проведите веником по полу, собирая все обломки.
- Используйте совок, чтобы собрать мусор из веника.
- Пропылетесь пол, чтобы убедиться, что не осталось никаких мелких обломков.
Важно: не используйте пылесос для сбора отломков стекла, ведь это может повредить его.
2. Картофель
Картофель – это не только еда, но и отличный помощник в уборке.
- Разрежьте картофель пополам.
- Соберите мелкие обломки стекла с помощью половинок картофеля.
- Крахмал, содержащийся в картофеле, поможет привлечь и удержать обломки.
- Выбросьте использованный картофель в мусор.
Важно: этот метод подходит только для сбора мелких обломков стекла.
3. Хлеб
Хлеб – еще один простой и эффективный способ убрать мелкие осколки стекла.
- Возьмите кусок хлеба.
- Соберите мелкие обломки стекла с помощью хлеба.
- Мякоть хлеба поможет притянуть и удержать обломки.
- Выбросьте использованный хлеб в мусор.
Важно: этот метод подходит только для сбора мелких обломков стекла.
4. Влажная газета
Влажная газета – это безопасный и экологичный способ убрать мелкие обломки стекла.
- Намочите несколько листов газеты в воде.
- Разложите мокрую газету на полу.
- Мелкие обломки стекла прилипнут к мокрой газете.
- Осторожно соберите газету вместе с осколками стекла.
- Выбросьте использованную газету в мусор.
Важно: этот метод подходит только для сбора мелких обломков стекла.
5. Пылесос с аквафильтром
Пылесос с аквафильтром – это современный и эффективный способ убрать мелкие осколки стекла.
- Используйте специальную насадку для сбора жидкости.
- Осторожно пропыленосый пол.
- Аквафильтр задержит мелкие стекла.
- Очистите аквафильтр в соответствии с инструкцией производителя.
Важно: этот метод подходит для уборки осколков стекла любого размера.
Совет:
Перед уборкой мелких обломков стекла обязательно наденьте защитные перчатки во избежание порезов.
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