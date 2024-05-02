Поможет простой хлеб: как убрать стекло с пола

Чтобы собрать стекло с пола и не порезаться, следует знать некоторые лайфхаки.

Разбитая посуда – неприятная ситуация, которая может случиться с каждой. Особо остро проблема стоит, когда на полу рассыпаются мелкие обломки стекла, которые трудно заметить и легко пораниться. Также мы писали, как удалить вмятины от ножек мебели на ковре.

Не беспокойтесь, ведь существует несколько простых и эффективных способов быстро и безопасно убрать мелкие обломки стекла.

1. Веник и совок

Это самый простой и доступный способ уборки мелких обломков стекла.

Соберите самые большие куски стекла с помощью веника и совка.

Намочите веник в воде, чтобы мелкие обломки прилипли к нему.

Осторожно проведите веником по полу, собирая все обломки.

Используйте совок, чтобы собрать мусор из веника.

Пропылетесь пол, чтобы убедиться, что не осталось никаких мелких обломков.

Важно: не используйте пылесос для сбора отломков стекла, ведь это может повредить его.

2. Картофель

Картофель – это не только еда, но и отличный помощник в уборке.

Разрежьте картофель пополам.

Соберите мелкие обломки стекла с помощью половинок картофеля.

Крахмал, содержащийся в картофеле, поможет привлечь и удержать обломки.

Выбросьте использованный картофель в мусор.

Важно: этот метод подходит только для сбора мелких обломков стекла.

3. Хлеб

Хлеб – еще один простой и эффективный способ убрать мелкие осколки стекла.

Возьмите кусок хлеба.

Соберите мелкие обломки стекла с помощью хлеба.

Мякоть хлеба поможет притянуть и удержать обломки.

Выбросьте использованный хлеб в мусор.

Важно: этот метод подходит только для сбора мелких обломков стекла.

4. Влажная газета

Влажная газета – это безопасный и экологичный способ убрать мелкие обломки стекла.

Намочите несколько листов газеты в воде.

Разложите мокрую газету на полу.

Мелкие обломки стекла прилипнут к мокрой газете.

Осторожно соберите газету вместе с осколками стекла.

Выбросьте использованную газету в мусор.

Важно: этот метод подходит только для сбора мелких обломков стекла.

5. Пылесос с аквафильтром

Пылесос с аквафильтром – это современный и эффективный способ убрать мелкие осколки стекла.

Используйте специальную насадку для сбора жидкости.

Осторожно пропыленосый пол.

Аквафильтр задержит мелкие стекла.

Очистите аквафильтр в соответствии с инструкцией производителя.

Важно: этот метод подходит для уборки осколков стекла любого размера.

Совет:

Перед уборкой мелких обломков стекла обязательно наденьте защитные перчатки во избежание порезов.

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