Лайфхак из маминых журналов: как удалить вмятины от ножек мебели на ковре

Этот способ точно сработает

Хозяйки точно сталкивались с проблемой, когда мебель оставляет следы и вмятины на ковровом покрытии полов. Как оказалось, эту проблему очень легко решить. "Телеграф" уже рассказывал, как почистить шторы прямо на карнизе, а сегодня делится советами, как убрать вмятины от ножек мебели с ковра.

Эти полезные советы для хозяек мы нашли в одном из старых выпусков журнала "Лиза". Такие подсказки точно помогут быстро и эффективно привести в порядок домашние ковры.

Все, что вам понадобится, чтобы выровнять ворс ковра от вмятин, это лед и мягкая щетка. Просто положите кусочки льда на вмятины и неровности. Оставьте, чтобы лед растаял, а вода после него высохла.

После этого возьмите мягкую щетку и пройдитесь по ворсу ковра, он быстро выровняется. Также для этого можно использовать пылесос. После такой процедуры вмятин не будет и ковер будет равномерным и гладким.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как убирать и ухаживать за люстрами, торшерами и бра. Эти подсказки и лайфхаки точно помогут быстро и эффективно убирать предметы "электрического" декора.