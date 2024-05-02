Допоможе простий хліб: як прибрати скло з підлоги

Щоб зібрати скло з підлоги і не порізатись, варто знати деякі лайфхаки.

Розбитий посуд – неприємна ситуація, яка може трапитися з кожним. Особливо гостро проблема стоїть, коли на підлозі розсипаються дрібні уламки скла, які важко помітити й легко поранитися. Також, ми писали, як видалити вм’ятини від ніжок меблів на килимі.

Не хвилюйтеся, адже існує декілька простих та ефективних способів швидко й безпечно прибрати дрібні уламки скла.

1. Віник та совок

Це найпростіший і найдоступніший спосіб прибирання дрібних уламків скла.

Зберіть найбільші шматки скла за допомогою віника та совку.

Намочіть віник у воді, щоб дрібні уламки прилипли до нього.

Обережно проведіть віником по підлозі, збираючи всі уламки.

Використовуйте совок, щоб зібрати сміття з віника.

Пропилососьте підлогу, щоб переконатися, що не залишилося жодних дрібних уламків.

Важливо: не використовуйте пилосос для збирання уламків скла, адже це може пошкодити його.

2. Картопля

Картопля – це не лише їжа, але й чудовий помічник у прибиранні.

Розріжте картоплю навпіл.

Зберіть дрібні уламки скла за допомогою половинок картоплі.

Крохмаль, що міститься в картоплі, допоможе притягнути й утримати уламки.

Викиньте використану картоплю у сміття.

Важливо: цей метод підходить лише для збирання дрібних уламків скла.

3. Хліб

Хліб – ще один простий та ефективний спосіб прибрати дрібні уламки скла.

Візьміть шматок хліба.

Зберіть дрібні уламки скла за допомогою хліба.

М'якуш хліба допоможе притягнути й утримати уламки.

Викиньте використаний хліб у сміття.

Важливо: цей метод підходить лише для збирання дрібних уламків скла.

4. Волога газета

Волога газета – це безпечний та екологічний спосіб прибрати дрібні уламки скла.

Намочіть кілька листів газети у воді.

Розкладіть мокру газету на підлозі.

Дрібні уламки скла прилипнуть до мокрої газети.

Обережно зберіть газету разом з уламками скла.

Викиньте використану газету у сміття.

Важливо: цей метод підходить лише для збирання дрібних уламків скла.

5. Пилосос з аквафільтром

Пилосос з аквафільтром – це сучасний та ефективний спосіб прибрати дрібні уламки скла.

Використовуйте спеціальну насадку для збирання рідини.

Обережно пропилососьте підлогу.

Аквафільтр затримає дрібні уламки скла.

Очистіть аквафільтр відповідно до інструкції виробника.

Важливо: цей метод підходить для збирання уламків скла будь-якого розміру.

Порада:

Перед прибиранням дрібних уламків скла обов'язково надіньте захисні рукавички, щоб уникнути порізів.

Раніше "Телеграф" розповідав, як прибирати та доглядати за люстрами, торшерами та бра. Також, ми писали, як освіжити килими весною.