Достаточно нескольких нажатий на экран: простой способ ускорить работу телефона

Простая инструкция сделать телефон быстрее

Смартфон может работать медленно по разным причинам и есть множество способов устранить эту проблему. Перезапуск гаджета может быть самым простым и быстрым решением.

Но есть еще одна хитрость, которая значительно ускорит работу телефона. Необходимо изменить несколько настроек, советует El espanol.

Как заставить телефон работать быстрее

Прежде всего необходимо разблокировать скрытые опции смартфона.

1. Зайдите в настройки смартфона, откройте раздел "Сведения о телефоне", затем – "Сведения о ПО".

Необходимо активировать "Режим разработчика"

2. Найдите раздел "Номер сборки" и нажмите на него 7 раз подряд.

3. Система выдаст несколько сообщений о прогрессе включения режима, а затем уведомит о его активации. После этого станет доступным режим разработчика.

4. Вернитесь на предыдущую страницу и найдите пункт "Параметры разработчика".

Ускорить работу смартфона поможет изменение настройки графического ускорителя.

Отключение некоторых параметров поможет ускорить телефон

В меню параметра "Аппаратное ускорение отрисовки" нужно поставить галочку напротив пункта "Ускорить работу GPU" и напротив пункта "Отключение аппаратного наложения" и "Включение 4x MSAA".

Также стоит изменить настройку анимации в параметре "Отрисовка". Если нужно ускорить открытие окон, стоит уменьшить это значение до 0,5х или отключить анимацию полностью.

Благодаря этим действиям работа смартфона значительно ускорится.

Ранее "Телеграф" рассказывал про причины, по которым телефон может не видеть зарядное устройство. Некоторые из них можно исправить самостоятельно.