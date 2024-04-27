Батарея в айфоне прослужит долго: следуйте этим советам

Некоторые действия с телефоном приводят к быстрому износу батареи

Батарея на айфоне может долго прослужить вам, если соблюдать некоторые простые правила. Обратите внимание, что есть вещи, которые нельзя делать во время зарядки. Поскольку устройство может взорваться.

Appleroom.ua собрал несколько важных советов, как продлить эксплуатацию батареи айфона.

Не стоит ждать, пока телефон разрядится до нуля. Ставьте на зарядку уже на 20-30%.

Bluetooth, Wi-Fi, геолокацию имеет смысл выключать, если они вам не нужны. Тогда устройство будет оставаться заряженным подольше.

Никогда не ставьте айфон под прямые солнечные лучи. Это плохо сказывается на состоянии батареи.

Фоновые программы нужно тоже выключать, потому что они быстро разряжают гаджет.

Не экономьте на высококачественном зарядном устройстве. Есть высокая вероятность, что подделка быстро выйдет из строя.

Как понять, что батарею нужно менять? Проверить это очень просто. Следует выбрать раздел "Настройки", затем — "Аккумулятор", затем — "Заряд и исправность аккумулятора". Надо посмотреть, активирована ли опция управления производительностью. Если нет — батарея хорошо работает и нет смысла ее менять.

Дело в том, что опция управления производительностью включается только после резкого отключения телефона из-за отсутствия емкости аккумулятора. Если этот показатель меньше 80% — есть повод задуматься о замене батареи.

Впрочем, если вам комфортно пользоваться быстро разряжающимся айфоном — можете продолжать это делать. Ничего вредного в этом нет.

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