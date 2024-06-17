Який сорт огірків вибрати для червневої посадки, щоб був великий врожай
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Щоб мати великий врожай огірків, потрібно знати, як за ними доглядати.
Червень – чудовий час для посадки огірків, адже в цей період ґрунт вже достатньо прогрітий, а ризик нічних заморозків мінімальний.
Вибір сорту огірків для червневої посадки – важливе завдання, адже від цього залежить врожай та якість плодів. Про це пише ТСН.
Сьогодні ми розповімо вам про декілька популярних сортів огірків, які ідеально підходять для посадки в червні:
1. "Кустовий":
- Цей сорт огірків не потребує багато місця, тому його можна вирощувати навіть на невеликих ділянках.
- "Кустовий" дає рясний урожай хрустких, соковитих огірків, які чудово підходять для вживання в свіжому вигляді та для консервування.
- Сорт стійкий до хвороб та шкідників.
2. "Засолювальний":
- Цей сорт огірків спеціально виведений для засолювання та маринування.
- Огірок Засолювальний
- "Засолювальний" має щільну шкірку та хрустку м'якоть, завдяки чому огірки добре зберігають свою форму та смак.
- Сорт невибагливий у догляді та стійкий до хвороб.
3. "Корнішон":
- Цей сорт огірків дає невеликі, але дуже смачні та ароматні плоди.
- "Корнішони" ідеально підходять для маринування та для приготування салатів.
- Сорт стійкий до хвороб та шкідників.
4. "Зозуля":
- Цей сорт огірків характеризується довгими, тонкими плодами з ніжною шкіркою.
- "Зозуля" чудово підходить для вживання в свіжому вигляді та для приготування салатів.
- Сорт стійкий до хвороб та шкідників.
5. "Муромський":
- Цей сорт огірків відомий своїми відмінними смаковими якостями та високою врожайністю.
- "Муромський" має соковиту м'якоть та тонку шкірку.
- Сорт стійкий до хвороб та шкідників.
Раніше ми писали, що не можна садити поряд із томатами.Також, ми ділились, чим удобрювати огірки на грядці.