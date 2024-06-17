Який сорт огірків вибрати для червневої посадки, щоб був великий врожай

Щоб мати великий врожай огірків, потрібно знати, як за ними доглядати.

Червень – чудовий час для посадки огірків, адже в цей період ґрунт вже достатньо прогрітий, а ризик нічних заморозків мінімальний.

Вибір сорту огірків для червневої посадки – важливе завдання, адже від цього залежить врожай та якість плодів. Про це пише ТСН.

Сьогодні ми розповімо вам про декілька популярних сортів огірків, які ідеально підходять для посадки в червні:

1. "Кустовий":

Цей сорт огірків не потребує багато місця, тому його можна вирощувати навіть на невеликих ділянках.

"Кустовий" дає рясний урожай хрустких, соковитих огірків, які чудово підходять для вживання в свіжому вигляді та для консервування.

Сорт стійкий до хвороб та шкідників.

2. "Засолювальний":

Цей сорт огірків спеціально виведений для засолювання та маринування.

Огірок Засолювальний

"Засолювальний" має щільну шкірку та хрустку м'якоть, завдяки чому огірки добре зберігають свою форму та смак.

Сорт невибагливий у догляді та стійкий до хвороб.

3. "Корнішон":

Цей сорт огірків дає невеликі, але дуже смачні та ароматні плоди.

"Корнішони" ідеально підходять для маринування та для приготування салатів.

Сорт стійкий до хвороб та шкідників.

4. "Зозуля":

Цей сорт огірків характеризується довгими, тонкими плодами з ніжною шкіркою.

"Зозуля" чудово підходить для вживання в свіжому вигляді та для приготування салатів.

Сорт стійкий до хвороб та шкідників.

5. "Муромський":

Цей сорт огірків відомий своїми відмінними смаковими якостями та високою врожайністю.

"Муромський" має соковиту м'якоть та тонку шкірку.

Сорт стійкий до хвороб та шкідників.

Раніше ми писали, що не можна садити поряд із томатами.Також, ми ділились, чим удобрювати огірки на грядці.