Як боротися з білокрилкою на городі: лайфхак з мильним розчином

Помітивши білокрилку у себе на городі, варто одразу почати боротьбу з нею.

Білокрилка – це справжня напасть для городників. Ці маленькі комахи, схожі на метеликів, завдають значної шкоди рослинам, висмоктуючи з них сік та переносячи вірусні захворювання. Їхня присутність може призвести до в'янення листя, опадання бутонів та зниження врожаю.Також, ми писали, як захистити виноград від попелиць.

Сьогодні ми поділимося з вами дієвими методами, як позбутися білокрилки на городі та зберегти ваші рослини здоровими. Про це пише Суспільне.

Профілактика – запорука успіху

Як відомо, попередити проблему легше, ніж її вирішити. Тому для захисту ваших рослин від білокрилки важливо дотримуватися профілактичних заходів:

Своєчасне видалення бур'янів: бур'яни – це не лише джерело поживи для шкідників, але й місце їхнього розмноження. Регулярно видаляйте бур'яни з грядок, щоб не створювати сприятливі умови для білокрилки.

бур'яни – це не лише джерело поживи для шкідників, але й місце їхнього розмноження. Регулярно видаляйте бур'яни з грядок, щоб не створювати сприятливі умови для білокрилки. Посадка сидератів: сидерати, такі як люпин, гірчиця або овес, не лише збагачують ґрунт поживними речовинами, але й відлякують шкідників, у тому числі й білокрилку.

сидерати, такі як люпин, гірчиця або овес, не лише збагачують ґрунт поживними речовинами, але й відлякують шкідників, у тому числі й білокрилку. Правильний полив: не допускайте перезволоження ґрунту, адже це створює сприятливі умови для розвитку білокрилки. Поливайте рослини вранці, під корінь, намагаючись не потрапляти на листя.

не допускайте перезволоження ґрунту, адже це створює сприятливі умови для розвитку білокрилки. Поливайте рослини вранці, під корінь, намагаючись не потрапляти на листя. Огляд рослин: регулярно оглядайте свої рослини, щоб вчасно виявити ознаки ураження білокрилкою.

Боротьба з непроханими гостями

Якщо ви все ж таки виявили білокрилку на своїх рослинах, не впадайте у відчай! Існує багато методів боротьби з цим шкідником:

Народні засоби:

Настої трав: ефективними проти білокрилки є настої часнику, цибулі, кульбаби, тютюну або одуванчика. Обприскуйте рослини цими настоями регулярно, до повного зникнення шкідника.

ефективними проти білокрилки є настої часнику, цибулі, кульбаби, тютюну або одуванчика. Обприскуйте рослини цими настоями регулярно, до повного зникнення шкідника. Мильний розчин: приготуйте розчин з господарського мила (200 г на 10 л води) та обприскуйте ним уражені рослини.

Біологічні методи:

Ентомофаги: ви можете використовувати корисних комах, таких як енкарзія або золотоочка, які живляться білокрилкою.

ви можете використовувати корисних комах, таких як енкарзія або золотоочка, які живляться білокрилкою. Хімічні засоби: у крайньому разі можна використовувати хімічні інсектициди, але перед їх застосуванням уважно прочитайте інструкцію та дотримуйтесь правил безпеки.

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