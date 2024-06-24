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Чорніють кінці у цибулі: у чому причина та як цьому запобігти?

Автор
Марія Ціхоцька Марія Ціхоцька
Дата публікації
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Цибуля може чорніти через неправильний догляд (зображення створено за допомогою ШІ) Новина оновлена 24 червня 2024, 14:09
Цибуля може чорніти через неправильний догляд (зображення створено за допомогою ШІ). Фото Телеграф

Якщо ви помітили почорніння кінців цибулі, причиною може бути неправильний догляд.

Цибуля – це не лише незамінний інгредієнт багатьох страв, але й джерело корисних вітамінів та мінералів. Проте, часто можна зіткнутися з неприємною проблемою – цибуля чорніє. Що ж робити, щоб зберегти улюблену овоч? Також, ми писали, чим обробити цибулю від фітофторозу.

Причини потемніння цибулі:

  • Неправильне зберігання: Найпоширенішою причиною потемніння цибулі є неправильне зберігання. Цибулю слід зберігати в прохолодному, сухому та темному місці. Не рекомендується зберігати цибулю в холодильнику, адже це може призвести до її псування.
  • Вологість: Підвищена вологість також негативно впливає на зберігання цибулі. Якщо цибуля зберігається в занадто вологому місці, вона може почати гнити та чорніти.
  • Механічні пошкодження: Цибуля, яка має механічні пошкодження, псується швидше і може чорніти.
  • Хвороби та шкідники: Деякі хвороби та шкідники, такі як фузаріоз та цибулева муха, можуть призвести до потемніння цибулі.

Що робити, якщо цибуля чорніє?

  • Забезпечити правильне зберігання: Зберігайте цибулю в прохолодному, сухому та темному місці. Оптимальна температура зберігання – від 0°C до +5°C.
  • Видалити пошкоджені частини: Якщо на цибулі є механічні пошкодження, їх слід видалити.
  • Перебрати цибулю: Регулярно перебирайте цибулю та видаляйте пошкоджені або гнилі екземпляри.
  • Захистити від хвороб та шкідників: Для профілактики хвороб та шкідників рекомендується обробляти цибулю фунгіцидами та інсектицидами.

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