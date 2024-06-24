Чорніють кінці у цибулі: у чому причина та як цьому запобігти?
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Якщо ви помітили почорніння кінців цибулі, причиною може бути неправильний догляд.
Цибуля – це не лише незамінний інгредієнт багатьох страв, але й джерело корисних вітамінів та мінералів. Проте, часто можна зіткнутися з неприємною проблемою – цибуля чорніє. Що ж робити, щоб зберегти улюблену овоч? Також, ми писали, чим обробити цибулю від фітофторозу.
Причини потемніння цибулі:
- Неправильне зберігання: Найпоширенішою причиною потемніння цибулі є неправильне зберігання. Цибулю слід зберігати в прохолодному, сухому та темному місці. Не рекомендується зберігати цибулю в холодильнику, адже це може призвести до її псування.
- Вологість: Підвищена вологість також негативно впливає на зберігання цибулі. Якщо цибуля зберігається в занадто вологому місці, вона може почати гнити та чорніти.
- Механічні пошкодження: Цибуля, яка має механічні пошкодження, псується швидше і може чорніти.
- Хвороби та шкідники: Деякі хвороби та шкідники, такі як фузаріоз та цибулева муха, можуть призвести до потемніння цибулі.
Що робити, якщо цибуля чорніє?
- Забезпечити правильне зберігання: Зберігайте цибулю в прохолодному, сухому та темному місці. Оптимальна температура зберігання – від 0°C до +5°C.
- Видалити пошкоджені частини: Якщо на цибулі є механічні пошкодження, їх слід видалити.
- Перебрати цибулю: Регулярно перебирайте цибулю та видаляйте пошкоджені або гнилі екземпляри.
- Захистити від хвороб та шкідників: Для профілактики хвороб та шкідників рекомендується обробляти цибулю фунгіцидами та інсектицидами.
Раніше "Телеграф" розповідав, яким дешевим добривом можна підгодувати гарбуз. Також, ми писали, чим полити помідори, щоб примножити врожай.