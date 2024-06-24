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Чернеют концы лука: в чем причина и как это предотвратить?

Автор
Мария Цихоцкая Мария Цихоцкая
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Лук может чернеть из-за неправильного ухода (изображение создано с помощью ИИ) Новость обновлена 24 июня 2024, 14:09
Лук может чернеть из-за неправильного ухода (изображение создано с помощью ИИ). Фото Телеграф

Если вы заметили почернение концов лука, то причиной может быть неправильный уход.

Лук – это не только незаменимый ингредиент многих блюд, но и источник полезных витаминов и минералов. Однако часто можно столкнуться с неприятной проблемой – лук чернеет. Что же делать, чтобы сохранить любимый овощ? Также мы писали, чем обработать лук от фитофтороза.

Причины потемнения лука:

  • Неправильное хранение: Самая распространенная причина потемнения лука – неправильное хранение. Лук следует хранить в холодном, сухом и темном месте. Не рекомендуется хранить лук в холодильнике, ведь это может привести к его порче.
  • Повышенная влажность также негативно влияет на хранение лука. Если лук хранится в слишком влажном месте, он может начать гнить и чернеть.
  • Механические повреждения: Лук, имеющий механические повреждения, портится быстрее и может чернеть.
  • Болезни и вредители Некоторые болезни и вредители, такие как фузариоз и луковая муха, могут привести к потемнению лука.

Что делать, если лук чернеет?

  • Обеспечить правильное хранение: Храните лук в прохладном, сухом и темном месте. Оптимальная температура хранения – от 0°C до +5°C.
  • Удалить поврежденные части: Если на луке есть механические повреждения, их следует удалить.
  • Убрать лук: Регулярно перебирайте лук и удаляйте поврежденные или гнилые экземпляры.
  • Защитить от болезней и вредителей Для профилактики болезней и вредителей рекомендуется обрабатывать лук фунгицидами и инсектицидами.

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