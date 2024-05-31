Кус-кус з запеченими овочами: легка та ситна страва на будь-який випадок
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Якщо ви втомилимь від класичний гарнірів — пропонуємо приготувати такий ароматний кус-кус.
Шукаєте ідею для легкої, корисної та ситної страви? Спробуйте кус-кус з запеченими овочами — цю ароматну та барвисту страву, яка стане чудовим доповненням до вашого обіду чи вечері. Також, ми писали, які помилки роблять гречку несмачною.
Інгредієнти:
- 1 склянка кус-кусу
- 2 склянки води або бульйону
- 1 столова ложка оливкової олії
- 1 цибулина, нарізана дрібними кубиками
- 2 зубчики часнику, подрібнені
- 1 червоний болгарський перець, нарізаний кубиками
- 1 цукіні, нарізаний кубиками
- 1 баклажан, нарізаний кубиками
- 1/2 склянки томатів черрі, розрізаних навпіл
- 1/4 чайної ложки кмину
- 1/4 чайної ложки орегано
- Сіль і перець за смаком
Приготування:
- Приготуйте кус-кус: у каструлі закип'ятіть воду або бульйон, додайте сіль за смаком. Всипте кус-кус, перемішайте, зменшіть вогонь і тушкуйте під кришкою протягом 10 хвилин, доки кус-кус не вбере всю рідину. Зніміть з вогню, додайте оливкову олію, перемішайте і дайте кус-кусу трохи охолонути.
- Запікайте овочі: розігрійте духовку до 200°C. На деко викладіть цибулю, часник, болгарський перець, цукіні та баклажан. Збризніть овочі оливковою олією, посоліть, поперчіть, додайте кмин і орегано. Запікайте протягом 20-25 хвилин, доки овочі не стануть м'якими та золотистими.
- З'єднайте кус-кус та овочі: додайте запечені овочі до кус-кусу, перемішайте. За бажанням, додайте свіжу зелень (петрушку, кінзу).
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