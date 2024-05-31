Кус-кус з запеченими овочами: легка та ситна страва на будь-який випадок

Якщо ви втомилимь від класичний гарнірів — пропонуємо приготувати такий ароматний кус-кус.

Шукаєте ідею для легкої, корисної та ситної страви? Спробуйте кус-кус з запеченими овочами — цю ароматну та барвисту страву, яка стане чудовим доповненням до вашого обіду чи вечері. Також, ми писали, які помилки роблять гречку несмачною.

Інгредієнти:

1 склянка кус-кусу

2 склянки води або бульйону

1 столова ложка оливкової олії

1 цибулина, нарізана дрібними кубиками

2 зубчики часнику, подрібнені

1 червоний болгарський перець, нарізаний кубиками

1 цукіні, нарізаний кубиками

1 баклажан, нарізаний кубиками

1/2 склянки томатів черрі, розрізаних навпіл

1/4 чайної ложки кмину

1/4 чайної ложки орегано

Сіль і перець за смаком

Приготування:

Приготуйте кус-кус: у каструлі закип'ятіть воду або бульйон, додайте сіль за смаком. Всипте кус-кус, перемішайте, зменшіть вогонь і тушкуйте під кришкою протягом 10 хвилин, доки кус-кус не вбере всю рідину. Зніміть з вогню, додайте оливкову олію, перемішайте і дайте кус-кусу трохи охолонути. Запікайте овочі: розігрійте духовку до 200°C. На деко викладіть цибулю, часник, болгарський перець, цукіні та баклажан. Збризніть овочі оливковою олією, посоліть, поперчіть, додайте кмин і орегано. Запікайте протягом 20-25 хвилин, доки овочі не стануть м'якими та золотистими. З'єднайте кус-кус та овочі: додайте запечені овочі до кус-кусу, перемішайте. За бажанням, додайте свіжу зелень (петрушку, кінзу).

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