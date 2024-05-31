Кус-кус с запеченными овощами: легкое и сытное блюдо на любой случай
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Если вы утомитесь от классических гарниров – предлагаем приготовить такой ароматный кус-кус.
Ищете идею для легкого, полезного и сытного блюда? Попробуйте кус-кус с запеченными овощами – это ароматное и красочное блюдо, которое станет отличным дополнением к вашему обеду или ужину. Также, мы писали, как и ошибки делают гречку безвкусной.
Ингредиенты:
- 1 стакан кус-куса
- 2 стакана воды или бульона
- 1 столовая ложка оливкового масла
- 1 луковица, нарезанная мелкими кубиками
- 2 зубчика чеснока, измельченные
- 1 красный болгарский перец, нарезанный кубиками
- 1 цуккини, нарезанный кубиками
- 1 баклажан, нарезанный кубиками
- 1/2 стакана томатов черри, разрезанных пополам
- 1/4 чайной ложки тмина
- 1/4 чайной ложки орегано
- Соль и перец по вкусу
Приготовление:
- Приготовьте кус-кус: в кастрюле вскипятите воду или бульон, добавьте соль по вкусу. Всыпьте кус-кус, перемешайте, убавьте огонь и тушите под крышкой в течение 10 минут, пока кус-кус не впитает всю жидкость. Снимите с огня, добавьте оливковое масло, перемешайте и дайте кускус немного остыть.
- Запекайте овощи: разогрейте духовой шкаф до 200°C. На противень выложите лук, чеснок, болгарский перец, цуккини и баклажан. Сбрызните овощи оливковым маслом, посолите, поперчите, добавьте тмин и орегано. Запекайте в течение 20-25 минут, пока овощи не станут мягкими и золотистыми.
- Соедините кус-кус и овощи: добавьте запеченные овощи в кус-кус, перемешайте. По желанию добавьте свежую зелень (петрушку, кинзу).
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