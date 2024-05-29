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Як позбавитись від плісняви у пральній машинці без зусиль

Автор
Марія Ціхоцька Марія Ціхоцька
Дата публікації
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Автор
Пральна машина вимагає правильного догляду Новина оновлена 29 травня 2024, 11:38
Пральна машина вимагає правильного догляду. Фото Телеграф

Якщо у вашій машинці з'явилась пліснява — це ознака неправильного догляду.

Пліснява у пральній машинці — це не лише неприємний запах, але й ризик для здоров'я. Вона може викликати алергічні реакції, проблеми з диханням та інші неприємності. Таокж, ми писали, чому пральна машина перестала віджимати.

Як же позбутися плісняви без хімії та витрат?

1. Оцет — ваш вірний друг:

Залийте в барабан машинки 2 склянки білого оцту і запустіть цикл прання на найвищій температурі без порошку та ополіскувача. Оцет допоможе нейтралізувати грибок і усунути неприємний запах.

2. Лимонна кислота:

Лимонна кислота — ще один чудовий засіб для боротьби з пліснявою. Розчиніть 100 грам лимонної кислоти в 1 літрі теплої води і залийте розчином барабан машинки. Залиште на 1 годину, а потім запустіть цикл прання на найвищій температурі без порошку та ополіскувача.

3. Сода:

Харчова сода — це не лише універсальний очисний засіб, але й ворог плісняви. Засипте 100 грам соди в барабан машинки і запустіть цикл прання на найвищій температурі без порошку та ополіскувача.

4. Перекис водню:

Перекис водню — це потужний дезинфікуючий засіб, який допоможе позбутися плісняви. Залийте в барабан машинки 1 склянку 3% перекису водню і запустіть цикл прання на найвищій температурі без порошку та ополіскувача.

5. Профілактика:

Щоб запобігти появі плісняви ​​в пральній машинці, дотримуйтесь таких правил:

  • Регулярно провітрюйте машинку, залишаючи дверцята відкритими після прання.
  • Не перевантажуйте машинку і не використовуйте занадто багато порошку.
  • Прайте речі при достатній температурі (не нижче 40°C).
  • Регулярно чистіть лоток для порошку та ополіскувача.
  • Не залишайте брудну білизну в машинці надовго.

Раніше "Телеграф" розповідав, чому пральна машина може підскакувати під час віджиму. Також, ми писали, чим очистити ящик пральної машини.

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