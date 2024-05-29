Як позбавитись від плісняви у пральній машинці без зусиль
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Якщо у вашій машинці з'явилась пліснява — це ознака неправильного догляду.
Пліснява у пральній машинці — це не лише неприємний запах, але й ризик для здоров'я. Вона може викликати алергічні реакції, проблеми з диханням та інші неприємності. Таокж, ми писали, чому пральна машина перестала віджимати.
Як же позбутися плісняви без хімії та витрат?
1. Оцет — ваш вірний друг:
Залийте в барабан машинки 2 склянки білого оцту і запустіть цикл прання на найвищій температурі без порошку та ополіскувача. Оцет допоможе нейтралізувати грибок і усунути неприємний запах.
2. Лимонна кислота:
Лимонна кислота — ще один чудовий засіб для боротьби з пліснявою. Розчиніть 100 грам лимонної кислоти в 1 літрі теплої води і залийте розчином барабан машинки. Залиште на 1 годину, а потім запустіть цикл прання на найвищій температурі без порошку та ополіскувача.
3. Сода:
Харчова сода — це не лише універсальний очисний засіб, але й ворог плісняви. Засипте 100 грам соди в барабан машинки і запустіть цикл прання на найвищій температурі без порошку та ополіскувача.
4. Перекис водню:
Перекис водню — це потужний дезинфікуючий засіб, який допоможе позбутися плісняви. Залийте в барабан машинки 1 склянку 3% перекису водню і запустіть цикл прання на найвищій температурі без порошку та ополіскувача.
5. Профілактика:
Щоб запобігти появі плісняви в пральній машинці, дотримуйтесь таких правил:
- Регулярно провітрюйте машинку, залишаючи дверцята відкритими після прання.
- Не перевантажуйте машинку і не використовуйте занадто багато порошку.
- Прайте речі при достатній температурі (не нижче 40°C).
- Регулярно чистіть лоток для порошку та ополіскувача.
- Не залишайте брудну білизну в машинці надовго.
Раніше "Телеграф" розповідав, чому пральна машина може підскакувати під час віджиму. Також, ми писали, чим очистити ящик пральної машини.