Як позбавитись від плісняви у пральній машинці без зусиль

Якщо у вашій машинці з'явилась пліснява — це ознака неправильного догляду.

Пліснява у пральній машинці — це не лише неприємний запах, але й ризик для здоров'я. Вона може викликати алергічні реакції, проблеми з диханням та інші неприємності. Таокж, ми писали, чому пральна машина перестала віджимати.

Як же позбутися плісняви без хімії та витрат?

1. Оцет — ваш вірний друг:

Залийте в барабан машинки 2 склянки білого оцту і запустіть цикл прання на найвищій температурі без порошку та ополіскувача. Оцет допоможе нейтралізувати грибок і усунути неприємний запах.

2. Лимонна кислота:

Лимонна кислота — ще один чудовий засіб для боротьби з пліснявою. Розчиніть 100 грам лимонної кислоти в 1 літрі теплої води і залийте розчином барабан машинки. Залиште на 1 годину, а потім запустіть цикл прання на найвищій температурі без порошку та ополіскувача.

3. Сода:

Харчова сода — це не лише універсальний очисний засіб, але й ворог плісняви. Засипте 100 грам соди в барабан машинки і запустіть цикл прання на найвищій температурі без порошку та ополіскувача.

4. Перекис водню:

Перекис водню — це потужний дезинфікуючий засіб, який допоможе позбутися плісняви. Залийте в барабан машинки 1 склянку 3% перекису водню і запустіть цикл прання на найвищій температурі без порошку та ополіскувача.

5. Профілактика:

Щоб запобігти появі плісняви ​​в пральній машинці, дотримуйтесь таких правил:

Регулярно провітрюйте машинку, залишаючи дверцята відкритими після прання.

Не перевантажуйте машинку і не використовуйте занадто багато порошку.

Прайте речі при достатній температурі (не нижче 40°C).

Регулярно чистіть лоток для порошку та ополіскувача.

Не залишайте брудну білизну в машинці надовго.

Раніше "Телеграф" розповідав, чому пральна машина може підскакувати під час віджиму. Також, ми писали, чим очистити ящик пральної машини.